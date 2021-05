La nuit pour la Mission, une soirée pour soutenir des projets d'évangélisation

Vous aviez peut-être déjà entendu parler de la Nuit du Bien commun. Un événement destiné à mettre en lien des donateurs et des projets qui ont un impact positif sur la société. Et bien la nuit pour la mission. C’est un peu le même principe. Le temps d’une soirée, il s’agit de lever des dons pour des projets d’évangélisation. Cette soirée aura lieu donc ce soir en direct à 20h30 sur lanuitpourlamission.org. Huit projets seront présentés chacun en quatre minutes par huit acteurs de l’évangélisation qui ont décidé de monter cet événement ensemble, avec le soutien d’Obole, la start up de levée de fonds qui pilote déjà La Nuit du Bien Commun. "Aujourd'hui, il existe énormément de projets missionaires. Beaucoup de donateurs ont à cœur de soutenir des projets en lien avec leur foi. On a décidé de monter ces événements ensemble", précise Claire d’Harcourt de l’agence Obole.

Des chrétiens qui ont à cœur de témoigner de leur foi

Parmi les acteurs de l'Évangélisation mobilisés pour cette soirée, les parcours Alpha qui viennent de fêter leur 20è anniversaire en France, le réseau de prière Hozana ou encore le festival Sacrée musique qui veut, pendant l’Avent proposer des concerts et illuminer de milliers de bougies les dix plus belles églises du Var. Des projets portés par des chrétiens qui, à l’heure de la crise sanitaire, ont à cœur de témoigner de leur foi. "On se dit qu'il y a des projets qui cherchent des fonds pour faire connaître la Bonne nouvelle au plus grand nombre", poursuit Claire d'Harcourt.

La soirée est parrainée par Mgr Eric de Moulins Beaufort, président de la Conférence des Évêques de France. Pour s’inscrire et découvrir ce soir à 20h30, les huit projets de cette première édition, rendez vous sur lanuitpourlamission.org.