La pelle du 18 juin pour sauver la plage du Valais

Si la baie de Saint-Brieuc possède une façade maritime importante, la ville de Saint-Brieuc, elle, ne dispose, en revanche, que d'une seule petite plage. Mais, en raison du développement des activités humaines, elle est, aujourd'hui, de plus en plus, menacée. La raison pour laquelle une association s'est créée, l'an dernier, pour alerter et contribuer à sa sauvegarde. Sa vice-présidente répond aux questions de Dominique Chapron.