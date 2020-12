"La pire pollution plastique ? Celle qu'on ne voit pas." Philippe Bolo

Le Sénat a rendu lundi les conclusions de son enquête sur le plastique après plusieurs mois d'enquêtes et des centaines de personnes interrogées.

Les perspectives ne sont pas roses :

La production a explosé depuis 60 ans, la pollution augmente et le recyclage est loin de régler le problème.

Philippe Bolo, député de Maine-et-Loire est le rapporteur de cette étude et pour lui, le problème vient surtout de cette pollution au plastique qu'on ne voit pas.