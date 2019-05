La politique régionale de l'Union européenne

Cette politique régionale de l’Union européenne est définie dans le traité de Lisbonne comme « une politique de cohésion économique sociale et territoriale ». Elle a pour but de réduire les disparités, les écarts de richesse entre les régions des 28 États membres de l’Union. Marianne Reynaud Jeandidier, spécialiste des financements européens et ancienne assistante parlementaire nous en dit plus sur les fonds qui structurent cette politique.

Aux trois fonds évoqués, il faut aussi ajouter le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

Un budget conséquent

Pour l’année 2019, la politique de cohésion économique et sociale pèse plus de 48 milliards d’euros. C’est le deuxième poste budgétaire de l’Union européenne après la politique agricole commune (PAC). Ces fonds sont affectés à divers projets, relatifs au développement économique, à l’emploi à la lutte contre le changement climatique ou au développement rural. C’est le cas notamment dans la région de Toulouse où de nombreux projets bénéficient de cette manne européenne. Les explications de Philippe Dugot, professeur et maître de conférences à l’Université Toulouse II, coauteur du livre, Géopolitique de l’Europe aux Éditions Nathan.

Des fonds utiles à la réalisation de nombreux projets même s’ils ne sont pas suffisamment visibles.

Exemple dans le Sud-ouest de la France

À la rencontre d’un passionné de spiritueux. Miko Aboaff a décidé de s’installer en Charente en 2013 pour créer sa micro distillerie. Et ça marche ! Au fil des années, les ventes et les volumes augmentent. À tel point que ce chef d’entreprise qui distille aujourd’hui dans son salon a besoin de s’agrandir, de pousser les murs et d’investir dans un nouvel alambique. Ce sont des fonds européens qui vont lui permettre de financer son nouvel outil de production.

Pour bénéficier de cette aide européenne, Miko Aboaff a été aidé dans ses démarches par Marianne Reynaud Jeandidier, consultante en financement public. Car monter un dossier pour toucher des subventions relève souvent du parcours du combattant pour les chefs d’entreprises.

Des projets urbains innovants retenus

Il s’agit du projet de « l'Autre Soie », un nouveau quartier qui va bientôt sortir de terre à Villeurbanne près de Lyon. Ce projet allie logement, économie sociale et solidaire et culture. Cédric Van Styvandael, directeur général d'Est Métropole Habitat et membre du comité de pilotage du projet, nous explique ce qui a, selon lui, convaincu les instances européennes de financer le projet à hauteur de 5 millions d'euros.

On le voit la politique de cohésion permet le financement de nombreux projets sur les territoires européens. Reste que l’enveloppe consacrée à cette politique pourrait fondre dans les années à venir au profit de la défense ou de la gestion de la crise migratoire. Une perspective jusque-là contestée par le Parlement européen qui plaide pour le maintien des crédits de la politique régionale.