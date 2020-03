La prière continue à Lourdes

La prière continue à la grotte des apparitions

Les chapelains du sanctuaire ont commencé hier après-midi une neuvaine. 9 jours de prière spéciale pour le monde. Baptisée "Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous " cette chaîne mondiale de prière en 4 langues (français, anglais, italien, espagnol) va durer jusqu'au 25 mars, le jour de l'Annonciation. Mgr Antoine Hérouard, délégué apostolique pour le sanctuaire de Lourdes, l’avait annoncé la semaine dernière dans une vidéo. Dans un contexte où l’épidémie de coronavirus « crée de l’angoisse et de l’inquiétude », il avait jugé bon « d’invoquer la Vierge Marie et de lui demander de prier pour nous (…) : pour les malades, les soignants, mais aussi pour nous sachions vivre ce moment d’épreuve avec la sérénité et l’espérance nécessaires ».

La neuvaine a commencé mardi, au premier jour de confinement

Des millions de personnes à travers le monde vont pouvoir vivre cette prière grâce à Internet, la télé et la radio. Vous pourrez vous aussi suivre cette neuvaine en direct de Lourdes car RCF continue la diffusion du chapelet chaque jour à 15h30. Hier c’est Mgr Olivier Ribadeau Dumas le recteur du sanctuaire de Lourdes qui présidait cette première prière de la neuvaine. Il était presque seul à la grotte mais il a témoigné sur notre antenne : « Nous pensons qu’il est de notre mission, puisque les gens ne peuvent plus venir à nous, que nous allions à eux, en assurant une prière continue du matin au soir à la grotte. Lourdes c’est un petit peu en ce moment un des poumons priants du monde pour que nous restions en communion et que nous gardions la foi, l’espérance et la charité… A lourdes nous le vivons d’une manière spécifique en fermant le sanctuaire mais en vivant également cette présence priante autour du monde.»

Comment prier dans cette période si douloureuse ? Pour quoi? Pour qui ?

Mgr Olivier Ribadeau Dumas dit que : « cette crise nous invite à nous recentrer sur ce qui est essentiel, c’est-à-dire la grandeur de la vie, la beauté de la vie, sur la beauté de la création, sur la chance que nous avons-nous en occident de pouvoir être soignés. Donc c’est la prise de conscience de la beauté mais d’une espèce de sobriété aussi qui devient nécessaire, dans l’existence cette sobriété qui fait que nous respectons la création et que nous prenons soin les uns des autres."