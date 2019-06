La protection de l'enfance en grève contre une nouvelle réorganisation

La CGT appelle à une nouvelle journée de grève de la protection de l'enfance de Maine-et-Loire ce lundi 24 juin. Le syndicat proteste contre une nouvelle réorganisation voulue par le Département. Elle concerne les référents Aide sociale à l'enfance (ASE), qui suivent plus de 2 000 enfants placés dans des foyers ou des familles d'accueil. Certains devront suivre jusqu'à 50 enfants. "Aujourd'hui, on en suit 30, et c'est déjà deux fois trop, s'inquiète Pascal Bertrand, référent ASE et membre de la CGT. Ce qu'il nous faut, ce sont des moyens supplémentaires, pas une nouvelle désorganisation."