A la recherche de manuscrits millénaires en Egypte

Je l’avoue, j’adore lorsqu’on découvre des documents oubliés surtout qu’à notre époque on imagine avoir tout recensé et épluché !

J'ai donc visité une bibliothèque insoupçonné, celle du grand monastère copte Deir al Sourian, à 70 kms au nord-ouest du Caire. Le fonds de cette bibliothèque est célèbre pour avoir été en partie vendu ou donné, au XIXe siècle, à la Bibliothèque Vaticane et la British Library. Depuis, les moines ont compris qu’ils devaient cacher ce qui subsistait de leur trésor et ont interdit à quiconque de venir y mettre le nez.

J’ai surtout suivi une Britannique formidable, Elizabeth Sobczynski, qui a gagné la confiance des moines et a eu accès à des centaines de manuscrits datés entre le Ve et le XVe siècle ! Elizabeth Sobczynski a alors créé la Levantine Foundation, une fondation privée pour financer des missions de spécialistes internationaux.

Depuis 2003, chaque année, des restaurateurs consolident parchemins, papiers anciens et vieilles reliures en cuir. En décembre dernier, j’ai pu les voir présenter leur travail aux moines. Je vous assure qu’il est très touchant d’observer un religieux du XXIe siècle manier avec un respect infini un évangile de Jean copié en copte, mille ans plus tôt. Ses pages, désormais restaurées, étaient rongées à force d’avoir été consultées par les centaines de prédécesseurs de ce moine.

En parallèle, des historiens établissent un catalogue précis du contenu de ces manuscrits rédigés en syriaque – la langue de la Syrie antique - mais aussi en copte, arabe et éthiopien.

La bibliothèque reflète l’histoire du monastère. Fondé au VIe siècle par des coptes, il accueille au IXe siècle, des moines réfugiés de Syrie, victimes des querelles théologiques de l’époque. Ces derniers font venir des livres en syriaque et durant des siècles, des copies sont réalisées dans les deux langues. Puis, des moines éthiopiens arrivent à leur tour tandis que la langue arabe domine de plus en plus en Egypte. Les textes antiques grecs, déjà traduits en syriaque, vont ainsi atteindre l’Europe par le biais de copies en arabe.

Deir al Sourian constitue une sorte de jalon dans le temps et l’espace.

Quelles sont les révélations de cette bibliothèque ?

Je vous donne juste un exemple. En rassemblant des fragments retrouvés dans le donjon du monastère, les scientifiques ont établi qu’il s’agissait de la dernière page arrachée d’un manuscrit aujourd’hui à la British Library. Or, sur cette dernière page, le possesseur du manuscrit avait inscrit ses notes personnelles.

Il s’agit d’un évêque de Syrie qui, s’étant rendu en Perse, avait noté les noms de chrétiens martyrisés là-bas. Sous sa liste, Il a inscrit « novembre 411 ». Cette modeste page constitue donc le texte chrétien le plus ancien portant une date précise.

Voilà comment, par le miracle de l’écrit, un événement – en l’occurrence tragique –resurgit soudain du passé pour nourrir notre histoire.

