La réouverture des restaurant.

>Le second tour des élections municipales aura lieu dimanche 28 juin. En Touraine, les habitants de 33 communes sont appelés aux urnes.



>Dans ce journal, nous parlerons de l'ADA Blois Basket qui n'évoluera pas en Jeep Elite l'an prochain. Le président nous partagera sa déception mais aussi sa détermination.



>Le beau temps se maintient encore en Indre et Loire. On attend des températures de plus de 25° cette après-midi.