La ressourcerie des biscottes, un avenir en danger

150 mille euros, c'est l'objectif fixé par la Ressourcerie des biscottes pour sa campagne de dons lancée il y a presque 10 jours.

L'association basée aux Ponts-de-Cé, spécialisée dans le réemploi d'objet est en grand danger.

L'épidémie de Covid-19 a asséché ses finances, le magasin étant fermé pendant les périodes de confinement.

Plutôt que de s'endetter et d'hypothéquer ses chances de survie, la Ressourcerie des biscottes a donc décidé d'en appeler à la générosité des français et des entreprises.

Nous avons fait le point sur l'état actuel de l'association avec Benoît Akkaoui, son directeur.



Une cagnotte que vous pouvez retrouver ici :

https://www.okpal.com/ressourcerie-des-biscottes/?fbclid=IwAR3J8r-bKOvw6oep9DyNqB0Vvgz-IJ4RZ5H89WN1F7iQz-GMGF-nxLCTQOo#/



Une boutique en ligne a également été lancée mercredi 18 novembre que vous pouvez retrouver via le site de la ressourcerie des biscottes.