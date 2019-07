La Révolution Fraternelle est en marche !

Le 8 juin dernier, c’était la Caritas Cup, à Marseille : un tournoi de foot entre une dizaine d’équipes de Provence sans oublier les Corses bien présents ! Et les équipes étaient mixtes. Une révolution pour certains. Entre les matchs, des temps de réflexion en petits groupes pour faire connaissance, raconter son histoire car beaucoup sont migrants. Parler de l’égalité homme /femme avant de la vivre sur le terrain. Une jeunesse bien vivante et ouverte sur le monde !



En Lozère, on se réjouit du parcours de deux familles albanaises qui ont été accompagnées à toutes les étapes : apprentissage du français, cours de cuisine, accompagnement scolaire, aide administrative… Aujourd’hui, les parents travaillent, se sont intégrés dans la commune et les enfants se sentent chez eux dans les Cévennes. Pourtant ils n’ont pas oublié leur pays de naissance : dernièrement, la maman aux fourneaux a fait découvrir les plats de son pays aux voisins pendant que son fils montrait des photos des paysages de son enfance. Un bel exemple d’intégration réussie loin du bruit des villes et grâce à l’engagement de tout un village .

En ces temps de canicule, il est bon de cultiver son jardin ! Et au Secours catholique, les jardins solidaires fleurissent un peu partout : à Belleville en Beaujolais, il y a quelques jours, les jardiniers ont appris la permaculture. Trente-deux parcelles de 80 mètres carrés chacune. Plus une parcelle collective d’environ 500 mètres carrés pour les pommes de terre ! Ici on cultive la fraternité, on reprend contact avec la terre on apprend aux enfants le goût de l’effort et des bons légumes. Madeleine s’occupe de la cabane et de la pause café ; Abdelatif veille au respect des règles et organise le grand nettoyage mensuel.

Fatima et Monique sont coresponsables de l’équipe d’Aix en Provence. Fatima explique qu’elle a voulu devenir bénévole au Secours catholique pour montrer à ses enfants et à sa communauté musulmane qu’ il fallait s'"ouvrir aux autres et travailler ensemble dans le quartier. Elle a vite trouvé sa place et avec Monique, elles profitent de chaque grande fête religieuse pour organiser un partage avec les personnes qui fréquentent l’accueil de jour. Chacun s’exprime alors sur sa religion, sa culture, heureux de partager ces questions spirituelles.

A la veille de l’été, dans un monde morose, j’avais envie de vous partager ces graines d’espérance : Oui la révolution fraternelle est en marche !