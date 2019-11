La Sagrada Familia

Je ne sais si vous connaissez Barcelone. Je vous le souhaite. Barcelone ville ouverte, l’Européenne autant que la Catalane. Barcelone, magnifiée par les écrivains, les peintres, les musiciens. Barcelone, exaltée par Gaudí et sa Sagrada Familia, chef-d’œuvre de l’Art Nouveau, basilique extravagante, solennelle riche en symboles et temple de la lumière. La Sagrada ne ressemble à aucune autre basilique.

Alors que j’étais à Barcelone il y a quelques jours, un de mes interlocuteurs me conte cette très belle histoire d’Antoni Gaudí, le penseur, le poète et l’architecte de la Sagrada qui s’y consacra corps et âme plus de 40 ans à compter de 1883. Une basilique toujours en chantier, prévue pour être achevée en 2026.

Au moment de concevoir les 18 tours, Gaudí voulut, ce qui n’est pas original, faire de sa basilique le plus haut monument de Barcelone avec la tour rendant hommage au Christ - la Torre del Salvador- qui mesurera plus de 170 mètres, bien au-dessus de Notre Dame de Paris ou l’abbaye de Westminster (toutes deux de 69 m).

Jusqu’ici me direz-vous, rien de plus que la volonté de conquête et de prouesse de tant et tant d’œuvres architecturales.

Mais il y a une belle nuance. Car pour Antoni Gaudí, rien ne devrait être plus majestueux que la Nature, celle-là même créée par Dieu. Aussi cette tour majestueuse du Saveur, devra rester inférieure de 2 mètres à la Montagne du Montjuic, merveilleux quartier qui abrite la Fondacio Miró ou encore l’anneau Olympique de 1992 et domine Barcelone. Car pour Gaudí, aucune œuvre humaine ne devrait dépasser l’œuvre de Dieu.



Voilà une belle sagesse. À l’heure où la menace sur des écosystèmes met en danger l’humain et l’humanité même, faire en sorte que nos œuvres humaines ne prétendent pas abolir celles de Dieu ni ne viennent les fracasser, lui qui rendit la terre habitable.