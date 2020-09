La Saint-André annulée, Marché de Noël 2021 décentralisé, la Ville s'explique !

La Foire de la Saint-André, prévue le 1er décembre à Annecy, est annulée, pour des raisons sanitaires ! Elle attire chaque année 80 000 visiteurs, sur 5,5 kilomètres de stands. La fête foraine est maintenue place des Romains du 21 novembre au 6 décembre. Et quid du Noël des Alpes 2021 ? Le contrat avec la société GMC Event prend fin en 2020, et n'est pour l'heure, pas renouvelé par la Ville. Un appel à projets devrait être lancé. Pour quelle formule ? Frédérique Lardet, adjointe au maire en charge de l'économie locale et du commerce de proximité, s'explique.