La saison des tiques reprend dans le Grand Est !

"Le but de TIQUoJARDIN est de caractérier le risque lié aux tiques dans les jardins"



En collaboration avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses), l' Institut national de recherche pour l’agriculture (Inrae) met en place, à partir du mercredi 5 mai et jusqu'au 11 juillet 2021, TIQUoJARDIN, une grande étude locale sur les tiques. Si vous habitez dans l'agglomération du Grand Nancy, vous avez jusqu'au 5 mai pour vous inscrire. Le projet a pour but d'identifier le risque de piqûre de tique dans les jardins privés.



La région Grand Est est la plus touchée par le phénomène. Les résultats du programme Citique ont révélé que 28% des piqûres déclarées avaient eu lieu dans un jardin privé. Un chiffre qui est monté jusqu'à 47% pendant le premier confinement. Jonas Durand, ingénieur et co-responsable du projet Citique évoque le projet tiquojardin et la situation dans le Grand-Est.