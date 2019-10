La semaine de la formation tout au long de la vie

Une Semaine européenne qui se donne pour objectif la visibilité et la reconnaissance de l'enseignement et de la formation professionnels et dont le thème de cette quatrième édition est la formation tout au long de la vie. Marianne Thyssen, commissaire pour l'emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs, affirme d'ailleurs sa conviction que l'enseignement et la formation professionnels tout au long de la vie sont une véritable aide pour les individus à entamer et à développer une carrière épanouissante à tout âge.

UNE SEMAINE QUI VA SE DÉPLOYER DANS 45 PAYS EUROPÉENS

Absolument, dépassant ainsi les frontières de l’UE et ce sont à ce jour plus de 1148 événements dont 27 en France qui sont enregistrés la carte interactive du site dédié à cette semaine européenne. Et parmi les 27 répertoriés dans l'hexagone un a particulièrement attiré mon attention, celui organisé par le réseau « indifférent et compétent » et qui me semble parfaitement répondre à l'objectif 4 qui promeut une éducation de qualité.

Cet évènement a attiré mon attention, tout simplement parce que le réseau indifférent et compétent s’est doté d'une belle mission ; faire reconnaître les compétences professionnelles des personnes en situation de handicap ou de fragilité travaillant en IME ou ESAT par le biais de la RAE (Reconnaissance des acquis de l'expérience), et ainsi leur permettre d'obtenir un diplôme de Niveau 3 issu des référentiels métiers de droit commun.



ET UN DIPLÔME DE NIVEAU 3 CELA CORRESPOND A QUOI ?

Et bien cela correspond à un CAP ou BEP mais au-delà du diplôme ce qui est importante c’est que l’obtention de cette RAE participe à la construction d'une identité professionnelle en rendant visibles les apprentissages issus de l'expérience et en même temps elle actionne un second levier, celui du développement de la connaissance de soi et de ses capacités.

Un réseau donc qui le 7 novembre prochain organisera un événement dans 19 villes de France en simultanée, afin faire connaître ce dispositif à un plus grand nombre par la mise en avant des 3000 lauréats ayant obtenu leur diplôme grâce à la Reconnaissance des acquis expériences, mais aussi de montrer que la diversité dans le travail représente une richesse pour l'entreprise et un atout gagnant pour tous…

Car je vous le rappelle Stéphanie à tous on peut tout