La Semaine Sainte à la maison

C’est une semaine sainte très particulière qui démarre. Beaucoup de chrétiens suivront les offices du triduum pascal à la radio, à la télé ou sur internet.

Les dominicains de Toulouse ont pensé les choses un peu différemment. Comme il n’est pas possible de vivre vraiment les sacrements et en particulier l’eucharistie, ils suggèrent de recréer à la maison une église domestique et de vivre les liturgies des jours saints en famille. Dans la présentation de leur kit, les dominicains nous situent dans les pas des juifs exilés à Babylone. A cette époque la famille était devenue le lieu de la célébration du culte. D’une certaine manière, c’est ce qui se passe pour nous, même si nous le savons cela est très temporaire. Mais c’est une opportunité de faire de nos maisons des lieux où l’on prie, où l’on célèbre le Seigneur.

Alors à quoi peut ressembler une Semaine Sainte à la maison ?

Avec ce kit "Semaine Sainte à la maison" des dominicains, chaque jour est extrêmement incarné. Cela ressemble aux célébrations normales vécues à l’églises mais avec des gestes proposés à vivre chez soi. Par exemple pour le dimanche des rameaux, pour marquer l’entrée à Jérusalem, la famille pouvait commencer la célébration à l’extérieur de la maison et vivre une procession avec les rameaux en chantant en se déplaçant vers la pièce prévue pour la prière. Les lundi, mardi et mercredi qui sont des jours moins intenses dans la liturgie, il est proposé de méditer chaque jour sur la figure d’un pécheur. On part de Judas, figure de celui qui est enfermé dans son péché et n’ose pas demander pardon, puis il y a Pierre qui est la figure de celui qui accepte de se laisser regarder par le Christ et découvre qu’il reste aimé par Dieu. Enfin Marie-Madeleine qui est la figure de celle dont l’amour et la confiance en Dieu font qu’elle s’approche sans crainte du Christ.

Et le triduum pascal ?

Le jeudi saint, c’est une liturgie sous la forme d’un repas mémorial avec des propositions culinaires et en particulier avec du pain sans levain. Le vendredi saint, pour la passion du christ c’est un chemin de croix à travers la maison et les mystères douloureux du Rosaire. Il est proposé aussi de vivre un geste de pardon familial. Le samedi saint au matin, c’est un temps de partage. Pour la vigile ce sera un temps de louange. Et enfin le jour de Pâques la célébration ressemble à la messe habituelle sans l’eucharistie mais surtout avec un geste fort en particulier pour les enfants : « rendre trois vrais services autour de vous pour que la joie de la Résurrection soit contagieuse dans le monde ! »

Toutes les infos sur ce lien :

https://www.dominicains.com/kit-semaine-sainte-2020/