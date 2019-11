La sprinteuse angevine Amandine Brossier vise les Jeux olympiques 2020 à Tokyo

Chaque année, la Ville d’Angers met à l’honneur les sportifs angevins qui se sont illustrés au niveau national, européen ou mondial. Vendredi 8 novembre, elle a récompensé 133 athlètes et 6 équipes lors d’une cérémonie. Quatre d'entre eux seront soutenus par la Ville en vue des prochains Jeux olympiques ou paralympiques, dont Amandine Brossier. Cette sprinteuse angevine de 24 ans est vice-championne de France du 400 mètres. Elle a disputé ses premiers Mondiaux cette année à Doha et vise les JO de Tokyo l’an prochain. Amandine Brossier se dit confiante : "Je me sens prête, je me sens très épanouie aujourd'hui dans ma vie et j'ai vraiment l'envie, donc ça devrait le faire !"