La suite de la matinale - 21 avril 2021

Ce matin des 5h les habitants de Kourou se sont réveillés au chant des mitraillettes. Kourou est tombée aux mains des rebelles. Des rebelles qui ont été immédiatement pris d'assaut par la Légion étrangère, la ville a pu être délivrée vers midi. Bombe fumigène et fusillade en rafale. Scénario impressionnant, Mais totalement virtuel, puisqu'il s'agissait d'une opération militaire d'entraînement nommée Mapanare, menée par le 3e régiment étranger d'infanterie. Depuis Lundi et jusqu'à jeudi, ne soyez pas surpris de rencontrer des hommes en armes dans les rues de Kourou, ce sont des exercices avec beaucoup de bruit, mais pas de balles réelles. Scénario qui s'est terminé par les applaudissements de Kourouciens venu admirer l'assaut final, devant le lycée élie Castor.

La ligne 3 de l'agglo'bus n'a desservi aucun des arrêts de Mont-Lucas et cela jusqu'au 21 avril, il n'y a pas assez de sécurité. Et les chauffeurs demandent la suspension des arrêts au sein de la cité de Mont-Lucas car il y a beaucoup trop d'agressions, et celle de lundi était celle de trop. En effet deux jeunes filles se sont réfugiées dans le bus, poursuivies par un groupe de jeunes gens, ceux-ci ont encerclé le bus et il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour faire cesser cet état de siège. Des solutions plus sécurisées sont recherchées.

À Saint-Laurent-du-Maroni,les contestations des agriculteurs et producteurs ont porté leurs fruits. Ils ont obtenu 2 jours de marché le mercredi et le samedi, pour l'ensemble de la profession, tel qu'ils le réclamaient. Le terrain octroyé pour cela est situé à l'entrée de la ville, il peut accueillir 120 à 160 agriculteurs. Reste à déboiser le terrain.

Oiapoque renforce son arsenal sanitaire contre le Covid-19 La municipalité relance son offre de soins face à la vague du Covid-19, en partie grâce à la solidarité sanitaire transfrontalière avec la Guyane. Le gouverneur d'Amapa, Waldez Góes a inauguré samedi 17 avril une nouvelle centrale produisant de l'oxygène médical. Selon le quotidien brésilien "Diario", il s'agit de la troisième centrale que le gouvernement met en place pour permettre la production d'oxygène de l’hôpital local en toute autonomie. Elle sera dédiée au centre de soins intensifs dédiés au Covid-19 et serait capable, selon les informations du quotidien, de produire 30 m3 de ce gaz par heure et de répondre aux besoins d'environ 100 lits d'hôpitaux.

A cette occasion, le gouverneur Waldez Góes a également annoncé la création d'une unité de soins intensifs de 10 lits dans la commune.

Connaître sa situation en matière de couverture sociale, et bénéficier d'un premier parcours de soins, telle est la mission de la PASS, permanence d'accès aux soins de santé, de Soula. C'est une antenne délocalisée de l'hôpital de Cayenne. Pour être reçu, soit venir directement, soit prendre rendez-vous. Ouverture les mardis et jeudis de 8h à 17h en appelant le 05 94 39 74 99.



