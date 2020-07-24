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LA SUITE DE LA MATINALE - 24 juillet 2020 à 08:00

Présentée par

LA SUITE DE LA MATINALE

vendredi 24 juillet à 8h00

Durée émission : 60 min

LA SUITE DE LA MATINALE

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L'émission

Du lundi au vendredi, de 8h00 à 9h00

Une émission dynamique qui partage infos, prières et musiques.  Du lundi au vendredi de 8h00 à 9h00 Pour bien débuter la journée, c'est maintenant que tout commences.   

Le présentateur

Laurent BARTHE

Du lundi au vendredi de 8h00 à midi, c'est laurent qui prend les commande pour la suite de la matinale. Une émission musicalement dynamique accompagée d'informations et d'un instent de prière, pour bien démarrer la journée. 