La suite de la matinale du 1 mars 2021

Nicolas Sarkozy sera-t-il le deuxième ancien président condamné sous la Ve République après Jacques Chirac? Le tribunal correctionnel de Paris rend aujourd’hui son jugement dans l'affaire dite des "écoutes", après de lourdes réquisitions en décembre dernier. Le parquet national financier (PNF) avait requis quatre ans d'emprisonnement dont deux ferme

Un test, PCR ou antigénique, avec un prélèvement effectué depuis moins de 48 heures sera exigé sans aucune exception à partir de ce soir à 00H00 pour pénétrer en Allemagne depuis la Moselle. A cette mesure s'ajoute une "obligation de déclaration électronique à chaque entrée sur le territoire allemand". Des mesures qui interviennent après la classification de la Moselle en "zone à forte circulation" des

variants par Berlin

Enfin Hong-Kong, des centaines de militants pro-démocratie étaient rassemblés ce lundi matin aux abords d'un tribunal où devaient comparaître plusieurs dizaines d'opposants inculpés pour "subversion".





le dossier de la matinale

Covid et festival

Covid et festival

Annulation, report ou adaptation… voici les choix qui se proposent aux organisateurs de festival. Depuis les annonces de la ministre de la culture Roselyne Bachelot, le 18 février, les réactions sont mitigées. Pour rappel la jauge sera limitée à 5.000 personnes et les festivaliers devront être assis. Certains organisateurs jettent l'éponge pour 2021 comme le Hellfest ou encore le festival Solidays. D’autres travaillent activement sur l’organisation comme à La Rochelle avec les Francofolies ou encore le Printemps de Bourges.

Et si je vous dis : les Vieilles Charrues, Le bout du monde, La fête du bruit ou encore La Route du rock… vous allez peut-être penser à une région bien particulière: La Bretagne. C’est une terre de festival, donc forcément les annonces de la ministre ont un impact.





l'instant de prière

Première lecture du livre du prophète Daniel (9, 4-10)

Psaume 78 -79

Proclamation de l'Évangile « Pardonnez, et vous serez pardonnés » (Lc 6, 36-38)

Méditation de l'évangile par Père Sébastien Antoni

Chant final, Puisque tu fais misericorde par Hélène GOUSSEBAYLE



8h50 - Le grand invité.

Caroline Combes - semaine spéciale jeunesse

Notre grand invité sera: le docteur Caroline Combes...Loin de leurs familles, isolés dans leurs chambres et ne pouvant se rendre dans les classes et amphithéâtres pour suivre leurs cours, de nombreux étudiants sont dans une situation de détresse extrême. Le docteur Caroline Combes, médecin en chef du service de santé universitaire Lyon 1 revient sur les conséquences de leur isolement, un isolement qui peut avoir des conséquences dramatiques.