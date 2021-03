La suite de la matinale du 11 mars 2021

8h00 - les titres de l’info:

Emmanuel Macron exprimera à 09h30 le soutien des Français aux victimes du terrorisme lors d'une cérémonie aux Invalides, avant une rencontre avec l'imprimeur qui avait été pris en otage par les frères Kouachi en 2015, aujourd'hui encore traumatisé. Le président de la république déposera une gerbe en mémoire des victime en présence de François Hollande ou encore Nicolas Sarkozy.

Les députés ont débuté en commission un débat sensible sur l'encadrement de la publicité, la gauche et les écologistes jugeant très insuffisante l'interdiction de la publicité pour les seules énergies fossiles comme prévu par le projet de loi climat en l'état. Le projet de loi climat est attendu dans l'hémicycle d'ici à la fin mars. Le Conseil de sécurité de l'ONU a "fermement" condamné les violences contre le mouvement de contestation en Birmanie, où plusieurs centaines de policiers et de soldats ont lancé un raid à Rangoun contre des cheminots grévistes opposés à la junte. Le Conseil demande aux parties de "chercher une solution pacifique" à la crise.





8h02 - Loin - Noroy





8h05 - le dossier de la matinale

Dossier Fukushima

C’est la plus grave catastrophe nucléaire du XXIème siècle. Souvenez-vous, c’était il y a 10 ans jour pour jour : un séisme de magnitude 9 provoquait un tsunami au Japon. Un événement qui a provoqué la mort de milliers de personnes et entraîné un accident nucléaire majeur : la fusion des réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi (prononcer Dayechi). Alors 10 ans plus tard, quelles leçons tirer de cet événement ? Vous vous êtes posée la question Clara





8h12 - On m'a dit - Aysat





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre du prophète Jérémie (7, 23-28)

Psaume 94

Proclamation de l'Évangile « Celui qui n’est pas avec moi est contre moi » (Lc 11, 14-23)

Méditation de l'évangile par Père Nicolas de Boccard

Chant final, je veux n'être qu'à toi par EXO



8h27 – Entre Nous - Maxime Seclin





8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – Ca ira - Whitney





8h50 - Le grand invité.

Gabriel Pont

Ce jeudi et si vous alliez piloter un rover sur Mars ? Au quotidien c’est le travail de notre grand invité de la matinale il s’appelle Gabriel Pont et c’ est le responsable des opérations des instruments français des missions Martienne pour le Centre national d’études spatiales il nous racontera ce travail hors du commun. Persévérance : dans la peau d’un « pilote » d’instruments sur un rover martien c’est ce jeudi à 08h50