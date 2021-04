La suite de la matinale du 12 avril 2021 à 08:00

8h00 - Les titres de l'actualité nationale avec Simon Marti

Sept religieux catholiques, cinq Haïtiens et deux Français, ont été enlevés dimanche à Haïti. Le groupe a été kidnappé dans la matinée à la Croix-des-Bouquets, près de la capitale Port-au-Prince, alors qu'il "se rendait à l'installation d'un nouveau curé". Les ravisseurs réclament un million de dollars de rançon.

"Les croisades reprendront", "Charles Martel sauve nous". A deux jours du début du ramadan, des tags racistes découverts sur les murs d'un centre culturel islamique de Rennes ont provoqué un concert de condamnations, certains dénonçant un "climat anti-musulman". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place pour exprimer "tout le dégoût que nous inspirent ces inscriptions".

Enfin au Royaume Uni, le monde politique britannique rend hommage lundi au prince Philip, "grand-père de la nation", dont la mort vendredi deux mois avant ses 100 ans a laissé un "grand vide" dans la vie de son épouse la reine Elizabeth II.

8h01 - WhatsApp :attention à cette nouvelle arnaque qui cherche à voler votre compte, c'est un SMS d'alerte provenant de WhatsApp, fournissant un code de connexion, plus un message de l'un de vos contacts, disant qu'il a envoyé un code à 6 chiffres par erreur et vous demandant de lui transférer, ne fait rien de tout cela c'est une arnaque!

Les sinistrés de la Reno toujours sans solution de relogement ,3 familles sont toujours à l'hôtel, étant donné que le bailleur tarde à faire le nécessaire.

Pendant les vacances, les enfants de la commune d'Apatou peuvent découvrir le roller skate avec les stages d'initiation.

Les collectivités et institutions de Guyane doivent plus de 400.000 € à l'association kwala Faya, du coup les électriciens des villages isolés et formés par la structure ne sont plus payés et les projets d'équipements solaires suspendus. Le non-paiement de ces factures risque d'entraîner la perte de 16 emplois d'insertion ,et plus de 150 foyers ne pourront pas bénéficier de l'électricité.

Des femmes de Maripasoula crient leurs angoisses. Elles sont infirmières, médecins ou institutrices. Elles travaillent dans la commune du Maroni et ont marché, presque seules, ce samedi dans les rues de la vill, dénonçant les violences. Seul représentant officiel: Serge Anelli, le maire de Maripasoula, mais aucune annonce pour rassurer les femmes.

En foot ,c'est Aninie Rodja qui met Sinnamary en tête du classement.

Le volcan de l'île st Vincent dans les petites Antilles,est entré en éruption Vendredi imposant l'évacuation d'urgence de milliers d'habitants. Seuls certains vaccinés contre le Covid seront accueillis dans les pays voisins.

Et puis pour terminer ce Flash, Noter que mercredi soir à 18h10, notre antenne consacrera une émission spécial, sur l'affaire Emmanuel Lafont, avec comme invité Nicole Privat, Vice présidente de l'association 2020 Pour la Transparence, la vérité et la moralisation dans le diocèse de Guyane.



8h07 - le dossier de la matinale

Le tour de France des reliques de Sainte Bernadette fait étape en Anjou avant Paris



8h17 - l'instant de prière

Méditation de l'évangile par le père Emmanuel Payen

8h50 - Le grand invité. Ingrid Kragl

Qu’avez vous dans votre assiette ? Huit ans après le scandale des lasagnes à la viande de cheval, l’ONG Foodwatch publie "Manger du Faux pour de Vrai" ! Un livre choc sur la fraude dans nos assiettes : thon avarié, huile d'olive sans olives, faux bio et faux labels. On en parlera avec notre Grand Invité Ingrid Kragl. Elle nous parlera de ce trafic aussi juteux que celui de la drogue selon l'ONG.

