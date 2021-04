La suite de la matinale du 13 avril 2021

8h00 - Dans l’actualité,

Jean Castex va défendre jusqu'à demain le maintien en juin des élections départementales et régionales à l'occasion d'un débat devant le Parlement. Le gouvernement qui a enfin tranché après avoir laissé planer le doute avec une consultation controversée menée directement auprès des maires sur fond d'épidémie de Covid.

Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi sur le "séparatisme" après l'avoir nettement durci, avec des mesures contre le port du voile ou renforçant la "neutralité" à l'université, vivement critiquées par la gauche. Renommé projet de loi "confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme", il a été voté par 208 voix pour et 109 contre.

Enfin c'est les suites de la catastrophe de Fukushima. Le Japon va rejeter à la mer, après traitement, plus d'un million de tonnes d'eau issue de la centrale nucléaire accidentée.

8h01 - à la Une de l'information locale

Dans la région de Saint-Laurent-du-Maroni ont eu lieu des actes de violences importants et des séquestrations, l'association trop violans, qui s'y rendait pour savoir de quoi il retourne, a été bloquée hier au pont d’Iracoubo par les forces de l'ordre, c’est seulement vers 16h45 que l'association a été autorisée à passer, des députés ont dû pour cela intervenir et pousser le préfet à réagir.

Les autorités sanitaires confirment que c'est bien une troisième vague, pour le coronavirus, qui semble se profiler. Dès lors, les centres hospitaliers publics et privés se sont mis à pied d'œuvre pour pallier cette troisième vague, sachant que nous n'aurons pas d'aide de l'extérieur pour cette fois, étant donné la crise actuelle en France et aux Antilles. Il est envisagé d'avoir bientôt des navettes de la CTG dans tous les quartiers pour aller se faire vacciner vers des centres de vaccination. À noter aussi que depuis hier des autotests sont en vente dans les pharmacies, à moins de 6 €

Saint-Laurent : la maison du receveur des douanes deviendra un restaurant gastronomique après sa restauration. Sélectionnée en 2018 par le Loto du Patrimoine. La programmation des travaux va prendre énormément de temps car le monument est classé historique. Bâtiment protégé qui demande un certain nombre d'attentions notamment paysagères.

Vous étes un jeune femme célibataire, sans enfant, mesurant au minimum 1m 70. Le comité miss Guyane recrute.

Cayenne : l’école Edmard Malacarnet vandalisée pour la 3e fois depuis le début de l'année. Cette fois-ci ce sont les parents d'élèves qui tirent la sonnette d'alarme.



8h04 - Pourquoi on s'aime - Lola Dubini





8h07 - Dossier observatoire de la laïcité

Il était un organe qui conseillait le gouvernement sur la laïcité. L’Observatoire de la laïcité touche à sa fin. Lors d’une audition au Sénat il y a deux semaines, la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa a annoncé que le mandat de l’observatoire ne serait pas renouvelé. Et ce après huit ans d’existence.



8h14 - Refaire danser les fleurs - Julie Zenatti





8h17 - l'instant de prière

Première lecture

Psaume

Proclamation de l'Évangile "Nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme" (Jn 3, 7b- 15)

Méditation de l'évangile par le père Emmanuel Payen

Chant final, "Mon âme a soif du Dieu vivant" par la communauté de l'Emmanuel



8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – Loin - Noroy





8h50 - Le grand invité.

Claudie Kulak

Ce mardi comment mieux accompagner les personnes qui s’occupent au quotidien d’un proche handicapé ou en perte d’autonomie.? Avec l' entrée en vigueur du congé proche aidant, un cap a été franchi mais est il suffisant ? On en parlera avec notre grand invité Claudie Kulak, fondatrice du réseau La Compagnie des Aidants et présidente du collectif Je t’aide.