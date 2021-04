La suite de la matinale du 14 avril 2021

8h00 - les titres de l’info: Nouveau revers pour la campagne de vaccination mondiale avec la suspension du vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, et le retard de son déploiement en Europe, en raison de l'apparition rare de graves caillots sanguins.

Pour faire face au variant brésilien, la France a décidé la suspension de toutes les liaisons aériennes avec le Brésil pour limiter la propagation d'un variant réputé plus dangereux que ceux qui dominent sur le territoire français. 5.952 patients atteints par le Covid-19 étaient soignés en services de soins critiques mardi, un chiffre jamais atteint depuis la mi-avril 2020

Audiences filmées, encadrement des enquêtes préliminaires, généralisation des cours criminelles... Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti présente ce matin en Conseil des ministres un projet de loi visant à "restaurer la confiance" dans la justice déjà très critiqué par les magistrats et avocats. Son projet de réforme sera examiné par les députés en première lecture à partir du 17 mai.

8h01 - La mairie de Cayenne lance la chasse au nids de poule, les chaussées étant très dégradées, suite aux dernières intempéries. Les axes routiers accidentogènes seront la priorité pour ces travaux, qui auront lieu principalement la nuit et le weekend.

Le préfet de Guyane avait réuni les élus et autres acteurs locaux, pour mieux présenter le projet de pont deux fois une voie, qui finalement aura bien lieu en 2024. Bien sûr un 3e pont sera nécessaire, pour remplacer l'ancien et quand bien même, le problème de la fluidité de circulation ne sera pas réglé pour autant. Il est nécessaire de prévoir encore beaucoup de travaux, de rond-point, en direction de Macouria, afin d'éviter les nombreux encombrements. Tout cela est sujet à des discussions animées et finira, on l'espère, par se concrétiser.

Vaccin contre le coronavirus des 30 ans: on note un afflux des guyanais de tout âge vers le vaccinodrome de Cayenne.

Toujours sur le même sujet, les variants britannique, sud-africain et brésilien ne cessent de gagner du terrain. C'est particulièrement vrai pour les départements et régions d'Outre-mer avec une prédominance du variant britannique aux Antilles, du sud-africain et à La Réunion et du brésilien en Guyane.

Le club Soroptimist de Kourou mobilisé dans une action de soutien scolaire. En effet, le club reçoit des enfants, à la maison de quartier, place Nobel, ils sont une douzaine de 8 à 15 ans. Au programme, cours d'histoire sur la civilisation africaine, une pédagogie ludique, qui leur permet de bien mémoriser l'étude du patrimoine.

Et puis ce soir n'oubliez pas notre rendez-vous à 18h10 sur RCF Saint-Gabriel pour une émission spéciale. On fait le point sur les faits, les témoignages concernant l'affaire Emmanuel Lafont, qui touche profondément l'Église catholique de Guyane. Notre invitée sera Nicole Privat, elle est la vice-présidente de l'association 2020 pour La transparence la vérité est la moralisation dans le diocèse de Guyane. RDV à 18h10.

1er lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 17-26)

Psaume 33

Proclamation de l’évangile: "Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pour que, par lui, le monde soit sauvé" (Jn 3, 16-21)

Méditation de l'évangile par le père Emmanuel Payen

Chant final, "Dieu a tant aimé " par Hillsong En Français

8h30 - Le Journal de Vatican news





8h50 - Le grand invité: Dominique Potier

Ce mercredi, on reviendra sur la loi climat ! Urgence démocratique, urgence climatique. Éviter le double risque de « ne rien faire » et de « faire semblant de faire »... On s’interrogera en compagnie de Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, membre de la Commission spéciale sur le projet de loi « Climat & résilience il nous parlera de sa stratégie pour éviter l’illusion des petits pas !

