La suite de la matinale du 16 mars 2021

8h00 - les titres de l’info:

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé se penchent aujourd'hui sur la sûreté du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, suspendu par plusieurs pays européens inquiets d'éventuels effets secondaires sérieux.Les européens qui s'inquiètent de graves problèmes sanguins chez des personnes vaccinées, tels que des difficultés à coaguler ou la formation de caillots dans le sang.

L'économie française va connaître un rebond un peu plus fort qu'anticipé, mais il faudra attendre le deuxième semestre pour qu'elle se concrétise, c’est ce que prévoit la Banque de France, qui a relevé à 5,5% sa prévision. Une prévision qui se rapproche donc des 6% anticipés par le gouvernement, et des 5,9% prévus par l'OCDE.

Enfin, Quatre mois après l'Assemblée nationale, le Sénat dominé par l'opposition de droite entame ce mardi pour une semaine l'examen en première lecture de la proposition de loi LREM sur la "sécurité globale", avec la volonté d'imprimer sa marque sur ce texte controversé.



8h02 - Ne m'en veux pas - Léa Paci





8h05 - le dossier de la matinale

Dossier rixes

Des rixes entre bandes rivales. Depuis le début de l'année, on en recense de nombreuses. Des jeunes s’affrontent entre bandes, à l’arme blanche, parfois pire, à l’arme à feu. C’est un phénomène de violence qui augmente, aggravé par la crise sanitaire. Et les associations sur le terrain demandent plus de moyens Clara…



8h12 - Pas besoin de mots - Madame Monsieur, Amir





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre du prophète Ézékiel (47, 1-9.12)

Psaume 45

Proclamation de l'Évangile « Aussitôt l’homme fut guéri » (Jn 5, 1-16)

Méditation de l'évangile par la Pasteur Nicole Fabre

Chant final, Un moment avec toi par PORTE OUVERTE LOUANGE



8h27 – Voulez-vous - Leonie





8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – Je ne vous oublirai jamais - Morgane Imbeaud





8h50 - Le grand invité.

Fabien Dworczak

Ce mardi : sueurs froides pendant la session de calcul mental, impasse sur un problème de robinet : qui n’a pas connu dans son entourage ou sa scolarité la terrible « peur » des maths ? A l’occasion de la semaine des mathématiques on s’interrogera avec Fabien Dworczak chercheur en neurosciences et éducation sur les origines de ce mal, si vous êtes littéraire c’est peut être en raison d’un trouble neurologique c’est ce que nous verrons ce mardi à 08h50.