La suite de la matinale du 17 mars 2021

8h00 - les titres de l’info:

L'Ile-de-France sera-t-elle confinée le week-end, comme l'a clairement laissé entendre Jean Castex hier ? Emmanuel Macron doit trancher aujourd’hui face à la "troisième vague" de l'épidémie et une vaccination freinée par les doutes sur AstraZeneca. Une décision difficile qui devra être prise un an jour pour jour après le premier confinement.

A Genève, l'Agence européenne des médicaments se dit "fermement convaincue" des avantages du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, dont l'utilisation est suspendue par plusieurs pays inquiets de possibles effets secondaires. Les experts se penchent sur la question actuellement leur avis est attendu dans les prochains jours.

Enfin, Nicolas Sarkozy est de retour au tribunal, à partir de ce matin, cette fois pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012, affaire dite Bygmalion. Le procès pourrait cependant être très vite interrompu: Jérôme Lavrilleux, à l'époque directeur adjoint de la campagne, a fait une demande de renvoi car son avocat est actuellement en réanimation atteint du Covid-19.



8h02 - Tous le monde veut devenir un cat - Kids love Disney





8h05 - le dossier de la matinale

1 an de confinement

Il y a tout juste un an débutait le grand confinement en France. 2 mois et demi hors norme. Entre isolement, craintes, débrouille, télétravail. JB Labeur vous revenez sur certains aspects de cette période historique.



8h12 - Jamais sans toi - Angelina





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre du prophète Isaïe (49, 8-15)

Psaume 144

Proclamation de l'Évangile « Comme le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut » (Jn 5, 17-30)

Méditation de l'évangile par la Pasteur Nicole Fabre.

Chant final, Mon Père, je m'abandonne à toi par La Communauté du Chemin Neuf



8h27 – La java de Broadway - La maîtrise des Hauts de Seine





8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – Roller Coaster - Carla





8h50 - Le grand invité.

Sylvie Bermann, elle a été ambassadeur en Chine, au Royaume Uni puis en Russie, elle publie un ouvrage qui s’intitule Goodbye Britannia aux éditions du stock...l’occasion pour nous de revenir sur la sortie du royaume unie de l’union européenne à l’heure où bruxelles a déclenché des procédures de contentieux sur les contrôles douaniers en Irlande du Nord...et de la St Patrick !