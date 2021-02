La suite de la matinale du 18 février 2021

8h00 - les titres de l’info:

Sept mois de voyage spatial, des décennies de travail et des milliards de dollars pour répondre à une seule et unique question: la vie a-t-elle un jour existé ailleurs

que sur Terre? La quête de la Nasa est à son apogée aujourd’hui avec l'atterrissage sur Mars de son dernier rover, Persévérance prévu pour le début de soirée. Une séquence à haut risque de 7mn durant laquelle l’agence spatiale et tous les amoureux d’espace retiendront leur souffle.

Les chefs de la diplomatie française, britannique et allemande doivent discuter aujourd’hui avec les Etats-Unis du sauvetage de l'accord encadrant le programme nucléaire de Téhéran, qui pourrait d'ici quelques jours limiter l'accès des inspecteurs internationaux à certaines de ses installations.

Enfin des millions d'Américains sont toujours privés d'électricité à la suite d'une vague de froid intense qui s'étend sur de vastes portions du pays et devrait encore durer jusqu'au week-end. Le service météorologique américain, a indiqué que plus de 100 millions d'Américains du Midwest étaient concernés par des avis de tempêtes hivernales de gravité diverse.



8h05 - le dossier de la matinale

Dossier télétravail et cohésion en entreprise

Depuis bientôt un an, elle n’a de cesse de le répéter : le télétravail n’est « pas une option ». Et pourtant, depuis fin novembre, Elisabeth Borne constate que le recours à cette forme d’organisation s’érode : d’après la ministre du Travail, 45% des salariés pouvant exercer leur métier totalement à distance le faisait réellement il y a trois mois et demi, contre seulement 30% maintenant. Passées les quelques semaines d’euphorie et de nouveauté au moment du 1e confinement, de plus en plus d’employés semblent donc se lasser de ce nouveau mode de travail… Alors la cohésion au sein des entreprises est-elle menacée ? Comment la réinventer ? C’est ce qu’on va voir ce matin dans le dossier de la matinale.

8h50 - Le grand invité.

Frédéric Mounier

Ancien journaliste de La Croix, basé au Vatican, fin connaisseur de la Cité et de ses habitudes, il vient de faire paraître « Le pape qui voulait changer l’Eglise » aux Presses du Châtelet, une longue enquête consacrée au pape François, fruit de longues années passées à Rome.