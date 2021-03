La suite de la matinale du 18 mars 2021

8h00 - les titres de l’info:

L'Ile-de-France et les Hauts-de-France reconfinées pour le week-end ou même sur toute la semaine ? L'exécutif doit annoncer ce soir de nouvelles restrictions pour tenter de freiner la "troisième vague" de l'épidémie du Covid-19 qui va "taper très dur" jusqu'à la mi-avril selon Emmanuel Macron.

L'Agence européenne du médicament (EMA) rendra cette après-midi son verdict sur le vaccin anti-coronavius AstraZeneca, suspendu par plusieurs pays de l'UE. Un avis particulièrement attendu au moment où l'Union européenne, est en pleine pénurie de vaccins et compte sur des millions de doses de ce vaccin élaboré par la firme britannique AstraZeneca. Enfin en Allemagne, soupçonné de vouloir dissimuler l'ampleur des violences sexuelles dans son diocèse, le cardinal de Cologne doit publier ce matin un rapport qui devrait donner un aperçu de l'ampleur des allégations d'abus sexuels contre mineurs dans le plus grand diocèse d'Allemagne, mais aussi livrer les noms de suspects, ou de ceux qui les ont couverts.





8h05 - le dossier de la matinale

10 ans de guerre en Syrie

Nous vous en parlions en début de semaine : cela fait 10 ans que la guerre civile a débuté en Syrie. Après un printemps arabe qui n’a pas atteint son objectif, le départ du président Bachar al-Assad, le pays s’est retrouvé en proie au terrorisme et désormais plongé dans la misère. De nombreux Syriens ont été contraints à l’exil.



8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre de l’Exode (32, 7-14)

Psaume 105

Proclamation de l'Évangile « Votre accusateur, c’est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance » (Jn 5, 31-47)

Méditation de l'évangile par la Pasteur Nicole Fabre

Chant final, Des forces pour la bataille par BETUEL Pauline



8h30 - Le Journal de Vatican news





8h50 - Le grand invité.



Vincent Jourdain

Ce jeudi depuis le 1er janvier, les vendeurs de smartphones,d’ordinateurs ou encore de tondeuses à gazon sont obligés d’afficher, à côté du prix de leurs produits, un « indice de réparabilité. Alors quel objectif…. Pouvons- nous nous y fier? Notre grand invité de la matinale s’est penché sur la question ! Avec Vincent Jourdain doctorant en sociologie économique à l’université de Grenoble nous parlera des points forts et des points faible ce jeudi à 08h50