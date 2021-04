La suite de la matinale du 19 avril 2021

8h00 - les titres de l’info:

8h01 - l'info locale: Extension du couvre-feu dans 9 communes de Guyane durant le week-end. Depuis ce 16 avril, dans 9 communes s'applique un couvre-feu particulier pour le week-end. Il est interdit de se déplacer entre le samedi 19h et le lundi 5h du matin, sauf déplacements impérieux justifiés, comme se rendre au centre de vaccination de Cayenne par exemple. Il s'agit pour le préfet d'enrayer la propagation du variant P1 brésilien, responsable de plus de 80 % des nouvelles infections qui pourrait provoquer l'engorgement des trois hôpitaux de Guyane. Les communes concernées sont Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Roura, Montsinéry-Tonnégrande, Macouria, Kourou et Sinnamary.

Pour le projet de décharge à risquetout, l'association alert affiche ses inquiétudes. Les militants anti décharge, les privés et les agriculteurs de Montsinéry Risquetout, attendent désormais l'assemblée plénière de la CACL, prévue à la fin du mois d’Avril, pour décider des prochaines actions à mener.

Macabre découverte en bordure de la route du tigre ce samedi. Dans le sens Cabassou-Cayenne, un homme a été retrouvé pour mort peu après 17 heures. Les gendarmes de la brigade de Matoury se sont rendus sur place. Les circonstances exactes de cet inquiétant décès sont pour l'instant difficiles à déterminer, mais selon les premières constatations de la gendarmerie la cause serait accidentelle. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, a été retrouvé la tête dans l'eau au niveau du bas-côté. Une enquête pour "recherche des causes de la mort" a été ouverte par la gendarmerie et une autopsie sera réalisée la semaine prochaine. Une fiche de diffusion avec le profil de la victime permettra plus tard aux services de la gendarmerie de chercher d'éventuels témoins ainsi que des personnes qui connaissent le défunt.

Une conférence sur l'histoire du café en Guyane se tiendra à la maison des cultures et des mémoires de Guyane, à Rémire MontJoly le 22 avril à 17h. Ce qui nous promet bien des découvertes. En effet, L'histoire du café se révèle particulièrement intrigante en Guyane. Frédéric Blanchard, ingénieur agronome, a mené l'enquête et propose la restitution de ses investigations au cours d'un cycle de conférences.

La première de ces conférences s'intéresse au café et s'intitule : " La diffusion du café en Guyane et dans le monde au temps des colonies".



8h04 - Jamais Si Près - Granny Smith





8h07 - le dossier de la matinale





8h14 - J'veux pas la perdre - Leonie





8h17 - l'instant de prière

Première lecture

Psaume

Proclamation de l'Évangile "Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle" (Jn 6, 22-29)

Méditation de l'évangile par le père François Lestang

Chant final, "Jésus, agneau de Dieu" par la communauté de l'Emmanuel



8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – Ange ou démon - Silvàn Areg





8h50 - Le grand invité. Frère François Cassingena-Trévedy, Chroniques du temps de peste

9h00 - La mer - Damien Lauretta