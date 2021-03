La suite de la matinale du 19 mars 2021

8h00 - les titres de l’info:

Le "trou de souris" n'a pas suffi. Un tiers des Français vont être reconfinés à compter de ce soir minuit pour au moins un mois, avec des restrictions de déplacement mais des écoles ouvertes. Au total, ce sont 16 départements qui vont connaître de nouvelles "mesures de freinage massif" tout juste un an après le 1er confinement. Une mesure qui va concerner les huit départements d'Ile-de-France, les cinq départements des Hauts-de-France ainsi que la Seine-Maritime et l'Eure, et dans le sud les Alpes-Maritimes.

Ils avaient promis de tout se dire, et la promesse a été tenue: les Etats-Unis et la Chine ont étalé en Alaska des désaccords irréconciliables lors du premier face-à-face de l'ère Biden… Joe Biden qui a dans le même temps accusé Vladimir Poutine d’être un tueur, réponse cinglante de Moscou et qui fera date en matière de diplomatie : c’est celui qui dit qui l’est !

Enfin Le pape inaugure, à compter d’aujourd’hui l’ Année de la famille, destinée à mieux faire connaître l’exhortation apostolique Amoris laetitia, parue en 2016. Cinq ans après, la réception de ce document majeur reste encore hésitante dans les paroisses, bousculées par son approche inédite.





8h05 - le dossier de la matinale

10 ans en Libye

Il y a 10 ans jour pour jour débutait l’opération Harmattan en Libye. Les forces occidentales volait au secours des rebelles libyens qui s’étaient soulevés contre le colonel Khadafi un mois plus tôt. Une coalition regroupe la France, le Royaume Uni, les Etats-Unis, l’Otan mais aussi plusieurs pays arabes dont L’Egypte et le Qatar. Le début d’un long très long conflit qui n’est pas terminé.



8h15 - l'instant de prière

Première lecture du deuxième livre de Samuel (7, 4-5a.12-14a.16)

Psaume 88

Proclamation de l'Évangile « Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit » (Mt 1, 16.18-21.24a)

Méditation de l'évangile par la Pasteur Nicole Fabre

Chant final, Ouvre-moi les portes de la pénitence par La Communauté de l'Emmanuel



8h30 - Le Journal de Vatican news





8h50 - Le grand invité.

Sébastian Mikosz

Ce vendredi, les chiffres font froid dans le dos et on peut clairement parler d’un crash en plein vol. La pandémie a provoqué une chute de 66% du trafic aérien mondial sur une année. Pour analyser ces chiffres, et comprendre leurs conséquences pratiques nous serons avec Sebastian Mikosz c’est le vice-président de l’association internationale du transport aérien. Alors un virus aura t’il la peau des compagnies aérienne mondiale c’est ce que nous verrons ce vendredi à 08h50.