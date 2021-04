La suite de la matinale du 20 avril 2021

8h00 - les titres de l’info:

Un mineur blessé par balle ce samedi à Cogneau-Lamirande;

c’est vers 18h, que les services de secours et la gendarmerie ont été appelés rue du Champ de Canne, dans le quartier de Cogneau-Lamirande à Matoury. Un jeune homme bien connu des services de la gendarmerie et des services de sécurité a été gravement blessé par un tir de balle porté à la tête. Immédiatement conduit au centre hospitalier de Cayenne, les médecins constatent rapidement que le pronostic vital du jeune homme est engagé.

Le futur nouveau pont du Larivot fait encore débat. Les réserves émises sur ce projet à 126 millions d’euros porté en grande partie par l’État, se multiplient. « Un maillon essentiel pour l’économie de la Guyane”; “Une première étape vers le désengorgement de la RN1”. Du côté des services de l’État, le projet de doublement du pont du Larivot paraît en adéquation avec les ambitions et les défis que devra relever la Guyane de demain. Pourtant, les avis mitigés et les réserves émises prolifèrent, depuis l’avis favorable controversé de la commissaire enquêtrice en mars 2021. Soulignant dans ses conclusions “l’importance de la sécurisation des liaisons. Affaire à suivre.

Le point sur l'épidémie en Guyane, c'est pas moins de 180 nouveaux cas positifs au coronavirus qui ont été déclarés ces dernières 72 heures. Les 2358 tests réalisés font monter le taux d'indice à 192 cas pour 100000 personnes. Les services hospitaliers déclarent 30 patients hospitalisés en état stable, plus 13 patients en réanimation. 180 cas recensés en 72 heures donc 138 nouvelles contaminations basées sur l'île de Cayenne. Depuis le début de l'épidémie, 18261 personnes ont été contaminées et nous déplorons à ce jour 96 décès. De ce fait le préfet durcit les règles et multiplie les contrôles. Pas moins de 250 contraventions ont été dressées juste ce dimanche.

1.500 euros d'amende en cas de non-respect de la quarantaine obligatoire, 3000 € en cas de récidive. Cette nouvelle réglementation sera mise en place à partir du 24 avril. Pour tout passager à destination de l'Hexagone en provenance de Guyane, mais aussi du Brésil, du Chili ou d'Afrique du Sud. Le conseil scientifique territorial réuni lundi à la CTG déplore les mesures prises en France pour les voyageurs en provenance de Guyane, Notamment en indiquant que ces derniers seraient soumis à trop de tests à répétition. De plus le conseil reste en total désaccord avec santé publique France sur le niveau d'incidence de la contamination dans notre région. Pour les experts de la collectivité "la situation serait beaucoup plus inquiétante". Concernant le couvre-feu à 17h et Selon les déclarations d’Hélène Sirder, première vice-présidente de la CTG, les décisions doivent se prendre localement. Et pour finir: Du côté vaccination, 971 personnes ont été vaccinées ce weekend à Cayenne Ce qui porte le nombre total de vaccinés à 7268.

Première lecture du livre des Actes des Apôtres (7, 51 — 8, 1a)

Psaume 30

Proclamation de l'Évangile "Ce n’est pas Moïse, c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel" (Jn 6, 30-35)

Méditation de l'évangile par le père François Lestang

