La suite de la matinale du 22 avril 2021

8h00 - les titres de l’info: Le gouvernement maintient son objectif de lever progressivement les restrictions en mai, en supprimant la limite des 10 km le 2 mai au soir et en rouvrant les terrasses à la mi-mai, grâce à l'accélération de la vaccination. Un grand centre de vaccination doit ouvrir samedi à Disneyland Paris.

Aux Etats Unis, Joe Biden réunit jeudi un sommet virtuel mondial sur le climat censé marquer le retour des Etats-Unis dans la lutte contre le réchauffement, avec un objectif ambitieux dont le président américain espère qu'il donnera l'exemple au reste de la planète.

Enfin sur Mars après le 1er vol d’un hélicoptère sur une autre planète, Persévérance le rover de la Nasa a transformé du dioxyde de carbone issu de l'atmosphère de Mars en oxygène, une première là encore sur une autre planète.

8h01 - l'info locale:

Dans l'actualité locale de ce jeudi 22 avril 2021, le coronavirus est toujours à la une. En effet, c’est un nouveau cas positif découvert à l'école Joséphine Horth de Cayenne. Dans l'intérêt de tous et selon les règles sanitaires imposées, la municipalité a dû procéder à sa fermeture et commencer les travaux de désinfection. La réouverture est prévue pour le jeudi 28 avril au matin. Les personnes proches des enfants de l'école sont tenus de s'isoler durant une période de 7 jours conformément au protocole sanitaire actuellement en place .

en sport

Un record malheureusement perdu pour Patrice Martiel. Parti depuis le Portugal le 1er mars dernier, il lui aura fallu 53 jours pour se rendre au dégrad des cannes de Rémire-Montjoly. Arrivée prévue pour le groupe de rameurs en fin de matinée. Cela n'enlève en rien l'exploit sportif. Alors que le dessalinisateur fonctionne de manière manuelle depuis plusieurs jours, les membres de l'équipage ont publié quelques messages via les réseaux sociaux. Ils ont fait part de la difficulté des derniers efforts, autant physiquement que mentalement. Les batteries solaires pour les appareils électroniques commencent à fatiguer tout comme les corps. L'arrivée sera un grand soulagement pour ces athlètes de l'extrême.

Sorties:

Embarquez pour 4 jours au festival des Tréteaux du Maroni. Les festivités débuteront ce jeudi jusqu’au 25 avril pour un long week-end culturel. Comme chaque année en avril, Saint-Laurent-du-Maroni se fera « le théâtre de la diversité » avec le festival des Tréteaux du Maroni. Au menu : Théâtre, danse, conte, cinéma, expositions… Annulé en 2020 en raison du Covid, les organisateurs ont dû cette année s’adapter : « nous avons mis en place des spectacles qui se regardent assis et masqué, nous explique Ewlyne Guillaume, directrice de KS and Co et du théâtre école Kokolampoe. De ce fait, il n’y aura pas de musique dansante, pour éviter les mouvements de foule ». Pour cette 15e édition, la Compagnie mise sur la jeunesse guyanaise : « pour la majorité des tableaux, il s’agit des jeunes professionnels guyanais formés en Guyane. Même ceux qui viennent d’ailleurs ce sont des Guyanais ou de la Caraïbe », précise encore la directrice.

Pratique:

Depuis le début de ce mois, la commune de Camopi est desservie par des liaisons régulières trois fois par semaine assurées par la compagnie Air Guyane. Grâce aux travaux d'aménagement de la piste financés par la CTG et qui étaient nécessaires afin d'obtenir l'aval de l'aviation civile, l'avion LET 400 de la compagnie permet désormais de rallier le chef-lieu au bourg frontalier du Brésil. Sur place, c'était le maire de Camopi Laurent Yawalou qui assurait l'accueil.



8h04 - Mon sud - Tipz





8h07 - le dossier de la matinale

Thomas Pesquet

Lancement : J-1 pour la mission Alpha. L’astronaute français Thomas Pesquet devait s’envoler aujourd’hui pour la station spatiale internationale. Mais son départ a été décalé à demain à cause de mauvaises conditions météo. Il se fera depuis Cap Canaveral en Floride. C’est la deuxième fois qu’il rejoint l’ISS, mais cette fois-ci, le voyage se fera à bord de la capsule Crew Dragon développé par l’américain Space X. Une mission qui va durer 6 mois.





8h14 - Différent - Arcadian





8h17 - l'instant de prière

Première lecture

Psaume

Proclamation de l'Évangile "Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel" (Jn 6, 44-51)

Méditation de l'évangile par le père François Lestang

Chant final, "Pain pour l'homme" par Brigitte et Jean-Paul ARTAUD,



8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – A demain - Aurè





8h50 - Le grand invité.

Mgr Gobillard

Ce jeudi, la mobilisation pour soutenir RCF continue. Si vous écoutez et que vous n’avez jamais soutenu RCF, c’est le moment de faire le premier pas ! Pourquoi soutenir une radio c’est la question que l’on posera à notre Grand Invité Monseigneur Emmanuel Gobillard Président du Conseil d'orientation de RCF. Alors pourquoi les 64 radio du réseau RCF ont besoin de vous ? Rendez-vous pour le savoir ce jeudi à 08h50