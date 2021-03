La suite de la matinale du 22 mars 2021

8h00 - les titres de l’info:

Les nouvelles restrictions qui touchent un tiers des Français vont-elles suffire à freiner l'épidémie de Covid-19 dans les régions concernées, alors que le ras-le-bol est de plus en plus manifeste, comme en témoigne un carnaval à Marseille, rassemblant quelque 6.500 personnes, quasiment toutes jeunes et non-masquées, qui ont défié dimanche. Une manifestation non autorisée qualifiée d'"exutoire" et jugée de totalement "irresponsable" par la police.

Ikea France jugé pour avoir mis en place un "système d'espionnage" de ses salariés. Le procès s’ouvre aujourd’hui à Versailles, un curieux mélange des genres: avec d'anciens dirigeants d'Ikea France mais aussi des policiers et le patron d'une société privée de surveillance.

La Belgique rend aujourd’hui un hommage national aux victimes des attentats jihadistes du 22 mars 2016, une date qui reste gravée dans les mémoires cinq ans après comme celle des pires attaques subies par le pays depuis la Seconde Guerre mondiale.





8h02 - Passe Comme tu sais - Julia





8h05 - le dossier de la matinale

5 ans des attentats de Bruxelles

Pour le dossier du jour, on se tourne, ce matin, vers nos collègues de RCF Belgique, et plus particulièrement la rédaction de Liège avec Mathilde Raskin pour aborder, les 5 ans des attentats de Bruxelles.





8h12 - Ton Souvenir - Tibz





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre du prophète Daniel (13, 1-9.15-17.19-30.33-62)

Psaume Psaume 22

Proclamation de l'Évangile « Je suis la lumière du monde » (Jn 8, 12-20)

Méditation de l'évangile par Père Jean-Marie Petitclerc

Chant final, Resplendis par BEWITNESS



8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – Où je serai demain - Arcadian





8h50 - Le grand invité.

Othman Nasrou

Ce lundi, confinement déconfinement reconfinement couvre feu pass sanitaire depuis un an la société française oscille face à une pandémie sanitaire qui frappe sans distinction. A l’heure où les chiffres s'affolent... l'ile de france est elle une région à part ? On s’interrogera avec Othman Nasrou, 1er vice-président de la région. Quel levier sont à disposition des régions française face à cette crise, quelle concertation avec l’état pour quels résultats c’est ce que nous verrons avec notre grand invité de la matinale ce lundi à 08h50.

9h00 - Comme une reine - Madama Monsieur