La suite de la matinale du 23 mars 2021

8h00 - les titres de l’info:

Changement de cap sur la vaccination ! Le gouvernement souhaite ouvrir de grands centres "pour vacciner massivement les Français" à partir d'avril, seule manière de sortir de la crise du Covid-19, qui met toujours plus les hôpitaux sous pression. Sans donner de date précise, le ministre a évoqué au moins 35 centres déployés à la fois par l'armée et les pompiers sur le territoire national.

La situation qui se dégrade aussi chez nos voisins à l’image de l’allemagne, qui est confrontée à une hausse "exponentielle" des contaminations et à un nouveau variant "beaucoup plus létal" du Covid va se placer en verrouillage renforcé pendant tout le weekend de Pâques, a annoncé la chancelière Angela Merkel.

Retour en France, où s’ouvre aujourd’hui l’Assemblée plénière de printemps des évêques de France...au menu l’écologie et les abus sexuels dans l’église.

Enfin, Canal+ est accusé d'avoir censuré un documentaire sur le sexisme dans le journalisme sportif pour protéger son chroniqueur vedette Pierre Ménès, qui a exprimé dans la soirée ses "profonds regrets" pour ses comportements passés à l'encontre de consoeurs.



8h05 - le dossier de la matinale

Cannabis thérapeutique

C’est une première en France. Le cannabis médical va être expérimenté sur 3000 patients volontaires. Ils et elles souffrent de cancer, de sclérose en plaque, d’épilepsie… Et vont pouvoir se faire administrer des médicaments à base de cannabis, sous forme d’huile ou à l’aide d’un vaporisateur. Une expérimentation très attendue par certains patients.





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre des Nombres (21, 4-9)

Psaume 101

Proclamation de l'Évangile « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE SUIS » (Jn 8, 21-30)

Méditation de l'évangile par Père Jean-Marie Petitclerc

Chant final, Jésus, Agneau de Dieu



8h50 - Le grand invité.

Marie-Pierre Porchy

Ce mardi à quel point l’inceste est il présent dans notre société ? A l’occasion de la sortie de l’ouvrage les silences de la loi chez Fayard on s’interrogera avec Marie-Pierre Porchy juge d'instruction pendant trente-six ans, elle a combattu l'effroyable banalité de l'inceste durant toute sa carrière et relevé son traitement insuffisant au sein de l'institution judiciaire.