La suite de la matinale du 24 mars 2021

8h00 - les titres de l’info:

Plus de malades à l'hôpital et en réanimation, plus de contaminations: pendant que les signes d'emballement de l'épidémie de Covid-19 se multiplient, Emmanuel Macron promet encore d'accélérer la vaccination, en l'élargissant dès ce week-end aux plus de 70 ans et aux enseignants en avril.

A l’étranger, le ministre israélien Benjamin Netanyahu a décroché la première place aux élections législatives mais sans garantie d'obtenir une majorité pour former un gouvernement, le chef de la droite radicale Naftali Bennett semblant en mesure de jouer les "faiseurs de roi".

Enfin ailleurs dans notre système solaire, la Nasa tentera début avril le premier vol d'un engin motorisé sur une autre planète, en essayant de faire décoller l'hélicoptère Ingenuity sur Mars, ce qui serait une véritable prouesse car l'air martien est d'une densité équivalente à seulement 1% de celle de l'atmosphère terrestre.



8h02 - Marblegen Evan & Marco





8h05 - le dossier de la matinale

Une stratégie qui crée beaucoup de confusion

Ce matin, on prend le temps de revenir sur les nouvelles mesures de restrictions mises en place, vendredi dernier, dans 16 départements. Avec un premier we placé sous le signe d’une grande confusion. Signe d’une gestion de crise qui a connu quelques ratés la semaine dernière.



8h12 - Les Animaux - Satine





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre du prophète Daniel (3, 14-20.91-92.95)

Psaume, Cantique Daniel 3, 52, 53, 54, 55, 56

Proclamation de l'Évangile « Si le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres » (Jn 8, 31-42)

Méditation de l'évangile par le Père Jean-Marie Petitclerc

Chant final, Plus esclave par le COLLECTIF CIEUX OUVERTS

8h27 – Lego - Louane





8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – Personne viendra ce soir - Angie Robba





8h50 - Le grand invité.

Marie-Pierre Porchy

Les écrans ont-ils pris le pouvoir dans nos vies ? le confinement a t il renforcé leur emprise sur nous et nos enfants ? C’est les questions qu’on se posera en compagnie du grand invité de la matinale : le père Jean-Baptiste Bienvenu propose des solutions concrètes pour s’en libérer dans son livre Ils nous bouffent.. un guide très pratique et spirituel pour se libérer des écrans.