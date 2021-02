La suite de la matinale du 25 février 2021

8h00 - les titres de l’info:



Les dirigeants européens vont tenter aujourd’hui lors d'un sommet virtuel d'afficher une stratégie commune face à la menace des variants du coronavirus, en dépit de restrictions de circulation non coordonnées et de vives divergences sur le futur "passeport vaccinal". La Commission européenne a sommé six d'entre eux de s'expliquer sur des restrictions de circulation qu'elle juge disproportionnées, redoutant des dysfonctionnements de chaînes de production.

Après Nice, Dunkerque: frappée par une recrudescence "alarmante" de l'épidémie de Covid-19, l'agglomération du Nord va être à son tour confinée les week-ends, a annoncé hier le gouvernement qui appelle à ne pas relâcher les efforts face à une situation qui "se dégrade" au niveau national. Un mot des jeux olympiques, Des spectateurs seront autorisés à s'aligner sur le parcours lorsque la flamme olympique commencera son relais à travers le Japon le mois prochain, mais les acclamations seront strictement interdites, ont déclaré jeudi les organisateurs.



Dossier Bitcoin

Nous allons parler ce matin du bitcoin. Une crypto monnaie dont les performances font tourner les têtes. Bitcoin, crytpomonnaie, autant de termes barbares que vous allez nous décrypter JBL car nous sommes peut-être un tournant financier



Première lecture du livre d’Esther (4, 17)

Psaume 137 (138)

Proclamation de l'Évangile "Quiconque demande reçoit" (Mt 7, 7-12)

Méditation de l'évangile par Mgr Emmanuel Gobilliard

Chant final, "Je crie vers toi, sauve moi" par la communauté de l'Emmanuel



Fabrice Le Saché

Vice-président du Medef, quel rôle joue aujourd’hui le Medef dans ces temps de crise, quel est l’état de santé des entreprises en France, où en est le dialogue social ? Quelle place pour la parité au cœur des organes de direction ?