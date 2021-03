La suite de la matinale du 25 mars 2021

8h00 - les titres de l’info:

Covid-19: trois nouveaux départements soumis à des mesures de freinage : l'Aube, la Nièvre et le Rhône vont s'ajouter aux seize soumis depuis samedi à des mesures de freinage renforcées pour affronter la nouvelle poussée de l'épidémie de Covid-19, en attendant une accélération de la vaccination.

"Totalement déterminé", le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand a officialisé hier sa candidature à la présidentielle de 2022 sur une ligne de "droite sociale et populaire", coupant court à l'idée de primaires dans son camp. Il rejoint la liste de ceux qui se sont déjà lancés officiellement dans la course à l'Elysée, à l’image de Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI).

En Europe, l'UE et le Royaume-Uni, en désaccord sur la gestion des stocks de vaccins produits sur le continent par le groupe AstraZeneca, ont affirmé leur intention de régler ce litige par la négociation. Un sommet virtuel des 27 pays membres de l'UE s'ouvre ce matin à Bruxelles et sera consacré essentiellement à l'épineux sujet des vaccins.





8h02 - Dans quelques temps ça ira mieux - Grégoire





8h05 - le dossier de la matinale

Sputnik V

C’est un vaccin qui divise. Spoutnik V, un vaccin du laboratoire russe Gamaleya. Il est au cœur de tensions entre la Russie et l’Union européenne qui affirme n’en avoir pas besoin, malgré une pénurie de doses. Cette décision de se passer du vaccin russe est justifiée en partie par des enjeux politiques, malgré son efficacité.





8h12 - A cause de toi - Ycare





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre du prophète Isaïe (7, 10-14 ; 8, 10)

Psaume 39

Proclamation de l'Évangile « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (Lc 1, 26-38)

Méditation de l'évangile par Père Jean-Marie Petitclerc

Chant final, Laisse-toi guider par le groupe Glorious



8h27 – Avec des baisers - Wery & Aurélie Cabrel





8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – Un jour ou l'autre - Arcadian





8h50 - Le grand invité.

Romain Lavault

La crise de 2020 est un événement unique depuis la Seconde Guerre mondiale. Au-delà des pertes humaines, le drame est tout autant social et économique que sanitaire. Notre grand invité de la matinale s’est penché sur la question Il s'appelle Romain Lavault et il publie : chef d’entreprise en temps incertains aux éditions Salvator. Alors, comment accueillir cette chance de reconstruire un monde différent et mettre en place de nouveaux modes de gouvernance ?