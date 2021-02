La suite de la matinale du 26 février 2021

8h00 - les titres de l’info:

Confronté à la dégradation de l'épidémie de Covid-19 et à la poussée du variant anglais, le gouvernement a placé en "surveillance renforcée" 20 départements, susceptibles d'être à leur tour reconfinés localement. Des mesures qui pourraient entrer en vigueur à partir du 6 mars si la situation continuait à se dégrader, après "concertations avec les élus", a expliqué le 1er ministre Après des mois de travaux de la Convention citoyenne pour le climat, arrive l'heure du bilan: ses 150 membres se pencheront ce week-end sur les réponses faites par le gouvernement à leurs propositions et les suites à tirer de cette expérience inédite.

Les Européens ont rendez-vous en cette fin de semaine : confrontés au désengagement américain et à de nouvelles menaces, les dirigeants européens vont se pencher lors d'un sommet sur le renforcement de l'autonomie de l'UE pour assurer sa sécurité, malgré la frilosité de certains pays inquiets d'un affaiblissement de l'Otan.





8h02 - Pourquoi on s'aime - Lola Dubini





8h05 - le dossier de la matinale

Dossier exécutif et influenceurs

Troquer les salles de conférences de presse, contre la plateforme Twitch. C’est ce qu’a fait mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Avant cela, il organisait des direct sur son compte Instagram. Et dans le même temps, des youtubeurs s’apprêtent à tourner une vidéo avec Emmanuel Macron. L’exécutif est omniprésent sur les réseaux sociaux. Un changement de stratégie qu’on va analyser avec vous Clara.



8h12 - Paris me dit Yalla - Ali





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre du prophète Ézékiel (18, 21-28)

Psaume 129 (130)

Proclamation de l'Évangile « Va d’abord te réconcilier avec ton frère » (Mt 5, 20-26)

Méditation de l'évangile par Mgr Emmanuel Gobilliard

Chant final, Misericordias Domini par Taizé



8h27 – Lettre à vous - Jérémy Frerot





8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – Allélouia - Andriamad





8h50 - Le grand invité.

Charles Pépin

Notre grand invité sera le philosophe Charles Pépin, il est philosophe et romancier, il publie un ouvrage intitulé Allary Editions : La Rencontre, une Philosophie, évoquera à notre micro les dessous de la découverte de l'autre : un instant décisif qui peut changer une vie, ou une façon de voir les choses.