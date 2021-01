La suite de la matinale du 26 janvier 2021

Les titres de l’actualité 8h

Crise sanitaire, salaires des profs: les personnels de l'éducation nationale, rejoints par les infirmières scolaires mais aussi les lycéens et les étudiants, sont appelés à faire grève et se mobiliser partout en France pour faire entendre leur voix, à la veille d'un possible reconfinement.

Les Pays-Bas ont connu cette nuit une deuxième flambée de violence orchestrée par des opposants au couvre-feu, censé endiguer une épidémie de coronavirus. Amsterdam, Rotterdam et La Haye ont vu éclater des affrontements de contestataires avec les forces de l'ordre, le tout accompagné d'actes de vandalisme contre des commerces. Plus de 70 personnes avaient été arrêtées.

Enfin, Chiens et chats, dauphins ou visons: l'Assemblée nationale est au chevet des animaux à partir de ce matin avec une proposition de loi de la majorité contre la maltraitance, en écho aux préoccupations de la société et alors qu'un Français sur deux possède un animal de compagnie.

8h05 - Le dossier de la matinale

Un an de covid 19

Va-t-on vivre un 3e confinement ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres, ces derniers jours. Depuis déjà un an, notre quotidien est chamboulé par un virus venu de l’autre bout du monde… Un an que nous vivons désormais au rythme des chiffres de l’épidémie de Covid-19, et des annonces du gouvernement… Une année complètement ahurissante que l’on va, ce matin, retracer dans le dossier

8h15 - Prière

1er Lecture: de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 1-8) Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans...

Proclamation de l'évangile "Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère" (Mc 3, 31-35)

Méditation de l'évangile par le père François Lestang

Chant final: "Me voici" par la communauté du Chemin Neuf

8h30 le Journal Vaticanews

L'unité des chrétiens liée à une dynamique d'amour et de service, la semaine de prière pour l'unité s’est clôturée hier à Rome.

Les chrétiens d'Irak actuellement en période de jeûne et de prière, cycle de 3 jours il était hier dans le cadre du jeûne de nuit référence biblique à Jonas.

Nous partirons en Israël les Hébreux à l'avant-garde sur le front sanitaire et vaccinale le pays a fermé pour une semaine tout se porte d'entrée aérienne on rejoint notre correspondant à Tel-Aviv.

Et puis vaccin toujours nous allons remonter le temps pour retracer la grande Histoire de la vaccination est la docteur en médecine et philosophe Anne-Marie Moulin nous raconteras les débuts de cette pratique de l'inoculation, initiée par Georges 3 de Hanovre en Angleterre c'était il y a 3 siècle.

Le Grand Invité - 8h50

Mircea Sofonea

Il se nomme B.1.1.7 c’est le nom officiel du variant britannique du coronavirus. Quand a-t-il émergé, que sait-on de ses spécificités, quel pourrait-être son impact sur l’épidémie, en particulier dans notre pays ? Les réponses de Mircea Sofonea, maître de conférences en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l’Université de Montpellier.