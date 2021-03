La suite de la matinale du 26 mars 2021

8h00 - les titres de l’info:

Aucun mea-culpa pour ne pas avoir reconfiné fin janvier, mais Emmanuel Macron a évoqué hier soir de futures nouvelles mesures à prendre dans les prochaines semaines et sans tabou, face à la troisième vague qui monte toujours plus dans les hôpitaux. Dans le même temps, Jean Castex a jugé la situation "extrêmement préoccupante", notamment en Ile-de-France, où le taux d'incidence frôle les 600 pour 100.000 et où 1.410 malades sont en réanimation, 300 de plus que lors de la 2e vague.

A l’heure où l’on apprend que l’essentiel des doses de vaccin qui ont servi au Royaume Uni ont été conçu en Europe, la Commission européenne renforce son mécanisme de contrôle des exportations pour les restreindre drastiquement vers les pays qui en produisent ou dont la population est déjà largement vaccinée. Le mécanisme a déclenché l'ire du Royaume-Uni, premier destinataire des doses exportées hors du continent.

Enfin il fallait casser la tirelire pour l’exposer dans son salon, "Scène de rue à Montmartre", un Van Gogh encore jamais exposé, a été adjugé 13 millions d'euros à Paris, bien au-dessus de son estimation: un record en France pour le peintre hollandais.





C'est un Conseil européen en grande partie consacré à la pandémie qui s'est ouvert hier sans pour autant éclipser un dossier majeur pour la diplomatie européenne: la relation avec la Turquie, on décrypte cela avec Florence Go.



Première lecture du livre du prophète Jérémie (20, 10-13)

Psaume 17

Proclamation de l'Évangile « Ils cherchaient à l’arrêter, mais il échappa à leurs mains » (Jn 10, 31-42)

Méditation de l'évangile par le père Jean-Marie Petitclerc

Chant final, Ouvre mes yeux Seigneur Jésus par la Fraternités monastiques JERUSALEM.



Laurent Frémont

Ce matin à 08h10 nous serons en compagnie de Laurent Frémont, 29 ans, orphelin de père à cause du Covid-19. Il dénonce l’irresponsabilité de l’administration et l’inhumanité des gestionnaires d’établissements de santé qui interdisent aux proches de visiter les patients, surtout dans les derniers jours de leur vie.