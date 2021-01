La suite de la matinale du 29 janvier 2021

8h00 - A la une de l’actualité

Le gouvernement prépare les esprits à de nouvelles restrictions sanitaires, dont un possible troisième confinement, après avoir acté que le couvre-feu à 18 h ne suffisait pas face aux variants plus contagieux du virus du Covid-19. Emmanuel Macron

pourrait annoncer ce week-end ou lundi ces mesures, qui feront l'objet d'un débat et d'un vote symbolique au Parlement la semaine prochaine.

Santé toujours l'Agence européenne du médicament doit se prononcer aujourd’hui sur l'autorisation dans l'Union européenne du vaccin produit par AstraZeneca alors que les 27 fustigent ses retards de livraison et que la commission de vaccination allemande l'a déconseillé pour les plus de 65 ans.

Le Parlement portugais devrait adopter en milieu de journée une loi autorisant "la mort médicalement assistée", qui pourrait faire de ce pays catholique le quatrième en Europe à légaliser l'euthanasie, après le Benelux. Le texte prévoit que seuls les Portugais majeurs, vivant sur le territoire du pays et se trouvant "dans une situation de souffrance extrême, présentant des lésions irréversibles" ou atteints "d'une maladie incurable", pourront avoir recours au suicide assisté.

7h05 - Le dossier du jour

Recherche sur le vaccin

La recherche française est-elle défaillante ? Avec l’Institut Pasteur qui abandonne son principal projet de vaccin et le retard annoncé de Sanofi, de nombreuses personnes questionnent l’efficacité des chercheurs en France. Entre manque de moyens, manque de chance, de nombreux facteurs entrent en compte. On fait le point avec vous Clara Gabillet

8h50 - Le Grand Invité

François Bustillo

Ce matin avec notre grand invité nous allons nous interroger sur la vocation des prêtres dans cette crise sanitaire…. Comme tout le monde, ils vivent avec des doutes, des peurs mais aussi des élans missionnaires… On parle avec le Père François Bustillo… Il est supérieur du couvent franciscain de Lourdes et auteur d’un livre consacré à la vie des prêtres en période de crise… il est au micro d’Etienne Pépin…

Playlist

8h02 - Esperanza – Yvan Le Bolloc'h et Ma Guitare



8h12 - Voyageur éphémère – BON AIR



8h27 - Ensemble et maintenant – David Hallyday



8h45 - Ça fait longtemps – Philippine