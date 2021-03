La suite de la matinale du 29 mars 2021

8h00 - les titres de l’info:

Plus de dix ans après le retentissant scandale du Mediator, un médicament tenu pour responsable de centaines de décès, le tribunal de Paris rend aujourd’hui son jugement à l'encontre des laboratoires Servier et de l'Agence du médicament poursuivies pour "tromperie aggravée", "escroquerie" et "homicides et blessures involontaires".

Les députés se penchent à compter d’aujourd’hui sur le texte Loi Climat dont la majorité présidentielle défend l'"équilibre" mais qui est fustigé par les écologistes pour son "manque d'ambition". Plus de 7.000 amendements doivent être débattus durant les trois prochaines semaines.

La France échappera-t-elle à un confinement dur, avec écoles fermées? Si Emmanuel Macron, assure que "rien n'est décidé", la semaine qui arrive s'annonce décisive pour sortir le pays de la troisième vague de l'épidémie de Covid-19.





8h02 - A l'envers à l'endroit - Delta





8h05 - le dossier de la matinale

Retour à l’essentiel

Dans notre dossier du jour, on revient - un an après - sur le confinement….mais sous un angle spirituel. Il a beaucoup été question d’un retour à l’essentiel….Mais pour les chrétiens, que veut dire cette expression devenue banale.. ? Madeleine Vatel vous avez eu envie de savoir ce qui avait bien pu se passer dans une paroisse pendant cette période un peu spéciale….





8h12 - Erreur - Charlie Boisseau





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre du prophète Isaïe (42, 1-7)

Psaume 26

Proclamation de l'Évangile « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement ! » (Jn 12, 1-11)

Méditation de l'évangile par le Père Arnaud Alibert

Chant final, je veux n'être qu'à toi Par EXO



8h27 – Je pars - Philippine & Théo





8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – Le bonheur - Pierrick Lilliu





8h50 - Le grand invité.

Mgr Benoît de Sinety

Ce lundi, s’ouvrir à l’accueil des migrants en quête de dignité, panser les plaies des personnes délaissées, s’engager dans une écologie au service de l’homme, changer nos habitudes et nos manières de vivre... On s'interrogera en compagnie de notre grand invité Monseigneur Benoît de Sinety à l’occasion de la sortie de son livre : la fraternité sinon rien !

Quelle fraternité pour le monde d'après c’est ce que nous verrons avec notre grand invité ce lundi à 08h50.