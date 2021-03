La suite de la matinale du 30 mars 2021

8h00 - les titres de l’info:

Voile, école à la maison... Le Sénat dominé par l'opposition de droite s'empare à compter d’aujourd’hui et pour deux semaines du projet de loi sur le "séparatisme", qui promet des débats aussi passionnés qu'à l'Assemblée nationale. Plus de 600 amendements ont été déposés pour ce texte, ainsi qu'une motion socialiste visant à son rejet d'emblée.

Après cinq jours d'un procès fleuve parfois houleux, le parquet requiert mardi dans le dossier Ikea France, accusé d'avoir espionné salariés et clients, un moment très attendu par les quelque 120 parties civiles qui ont réclamé des millions d'euros de dommages et d'intérêts. Ikea France, poursuivi comme personne morale, encourt jusqu'à 3,7 millions d'euros d'amende.

Enfin, les experts internationaux récemment dépêchés en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie de Covid-19 présentent aujourd’hui leurs conclusions, qui privilégient la transmission via un animal intermédiaire sans pouvoir l'identifier à ce stade.





8h02 - Quand tu es là - Eko Eko





8h05 - le dossier de la matinale

Covid et écoles

Face à la flambée de l’épidémie à l’école, une nouvelle règle dans les 19 départements confinés : si un cas de covid-19 est détecté parmi les élèves, la classe doit fermer pour deux à trois semaines. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer vendredi dernier. L’objectif est de lutter contre la hausse des contaminations chez les plus jeunes. Une mesure déjà en place dans de nombreux établissements.





8h12 - Rosy - Gus





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre du prophète Isaïe (49, 1-6)

Psaume 70

Proclamation de l'Évangile « L’un de vous me livrera… Le coq ne chantera pas avant que tu m’aies renié trois fois » (Jn 13, 21-33.36-38)

Méditation de l'évangile par le ère Arnaud Alibert.



8h27 – Dernier cri - Jenifer





8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – Point de chute - Petit K





8h50 - Le grand invité.



Père Pierre Amar.

Ce mardi dois-je prier pour mon banquier, mon curé, mon médecin, le sans-abri du quartier on s’interrogera avec le père Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles, il est l'un des fondateurs du site Padreblog.. Il signe un ouvrage qui s’intitule prière de chaque instant De courtes et salutaires prières un ouvrage à emporter partout et à consulter sans modération... il sera notre grand invité ce mardi à 08h10.