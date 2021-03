La suite de la matinale du 31 mars 2021

8h00 - les titres de l’info:

Fermer les écoles en avançant les vacances? Etendre les mesures de freinage à d'autres départements? Face aux critiques sur sa stratégie anti-Covid avec plus de 5.000 patients "en soins critiques", Emmanuel Macron doit faire aujourd’hui à des choix difficiles.Une nouvelle fois, les Français sont suspendus aux arbitrages que le chef de l'Etat rendra avec les ministres les plus concernés lors du Conseil de défense qui débute à 9H00 à l'Elysée.

Il devait être le rapport qui devait permettre au monde de comprendre les origines de la pandémie et pour l’heure ce n’est pas une réussite ! Les Etats-Unis et treize pays alliés ont exprimé leurs "préoccupations" dans une déclaration commune au sujet du rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l'origine du Covid-19, réclamant à la Chine de donner "pleinement accès" à ses données.

Enfin à Bruxelles, les donateurs internationaux ont promis mardi 6,4 milliards de dollars d'aide en faveur du peuple syrien et de ses réfugiés, en nette baisse par rapport à l'année précédente et très en-deçà de l'objectif de 10 milliards fixé par l'ONU.





8h02 - Stop the Rain - Némo Schiffman et Nilusi





8h05 - le dossier de la matinale

Primaires pour 2022

Ce matin, on va s’intéresser aux primaires qui se préparent en vue de la présidentielle de l’an prochain. C’est un passage désormais presque obligé pour les partis, pour désigner le ou la candidate qui les représentera. Et pourtant, c’est un système qui fait encore débat. Alors pour 2022, faut-il organiser une primaire… ou pas ?



8h12 - Les Marionnettes - Les petites Canailles





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-9a)

Psaume 68

Proclamation de l'Évangile « Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit ; mais malheureux celui par qui il est livré ! » (Mt 26, 14-25)

Méditation de l'évangile par le Père Arnaud Alibert

Chant final, Quand meurt le grain de blé, psaume 30 par la Fraternités Monastiques de Jérusalem



8h27 – Tes petits Malheurs - Angelina





8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – Mes parents - LOU





8h50 - Le grand invité.

Tugdual Derville

Ce mercredi, introspection, réflexion, action...quel cheminement devons nous adopter pour trouver notre équilibre ? C’est les questions qu’on se posera en compagnie du grand invité de la matinale : Tugdual Derville nous propose des solutions concrètes pour initier un véritable changement dans nos vies sur des sujets aussi variés que cultiver l’amitié véritable, échapper au piège de la pensée binaire, apprendre à lâcher prise. Rendez-vous ce mercredi à 08h50.