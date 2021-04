La suite de la matinale du 6 avril 2021

8h00 - les titres de l’infomation nationale:

8h01 - Le flash infos locale:

L'immeuble Franconie à Cayenne va bénéficier d'une rénovation , dans

le cadre du Loto du patrimoine, en 2021. Il fait partie des 18 sites sélectionnés par la

Fondation du Patrimoine. Il abrite le musée Alexandre-Franconie et la bibliothèque.

La fête de Pâques a été l'occasion pour le Samu social de distribuer un repas d' exception

aux plus démunis. une centaine de colis alimentaires, composés de bouillon d'Awara , de

pâtisseries ,de fruits péyi et de jus, ont été livrés pour un moment de solidarité et de

réconfort.

La participation de l'Olympique de Cayenne à la Confédération de football d'Amérique du

Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, Caribbean shield, dans 3 semaines,

compromise par le refus du préfet, et les vols aériens difficiles d'accès.

L'immunité collective, contre le nouveau coronavirus, pourra être atteinte, pour l'union

européenne à la mi-juillet, déclare Thierry Breton, le commissaire européen à l'industrie, en

charge du déploiement des vaccins.

Sur la commune de Papaitchon, 6 maisons traditionnelles viennent d'être inaugurées, Après

leur rénovation, à Loka et Boniville. Elles témoignent du passé des Aluku, issus de

descendants d'esclaves africains.

Journal local de 8h01

LB Nouveauté dans la suite de matinale, c'est un Flash local à 8h01 qui

arrive sur RCF Saint-Gabriel. Flash présenté par Lafo, un animateur

dont vous connaissez déjà la voix, et qui nous fait le plaisir de nous

rejoindre tous les matins dans l’équipe des lève-tôt. Bonjour LAFO

LAFO Bonjour Laurent, Bonjour à tous, et bien oui je suis très heureux de vous

retrouver à partir d'aujourd'hui dans l'équipe de la matinale et de la suite

de la matinal.

LB Alors on y va pour ce premier flash local, on commence et on parle de

rénovation.

L'avocat du carnavalier, mordu par un chien lors d'un défilé non autorisé en Mars dernier

s'exprime: je cite ! “la façon dont l'IGPN enquête est sujette à caution, on est en plein

sur des réformes à venir de ce corps qui a manifestement un problème d'objectivité.”

Il poursuit sa déclaration en disant:

“c'est le choix de protéger encore une fois l'institution de la police qui a été fait.”

Et encore: “nous faisons appel et choisissons la citation directe devant le tribunal.” fin

de citation.

C'est donc une affaire à suivre



8h05 - le dossier de la matinale





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 36-41)

Psaume 32

Proclamation de l'Évangile “J’ai vu le Seigneur !”, et elle raconta ce qu’il lui avait dit" (Jn 20, 11-18)

Méditation de l'évangile par le pasteur Jean Pierre Sternberger

Chant final, Ô ma joie, Christ est ressuscité" par la communauté de l'Emmanuel



8h30 - Le Journal de Vatican news





8h50 - Le grand invité. Philippe Costamagna