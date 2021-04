La suite de la matinale du 7 avril 2021

8h00 - les titres de l’info: Simon Marty

8h01 - Flash local: nous revenons sur l'enquête de Rome et les agissements de Monseigneur Emmanuel Lafont. une association locale, que nous avions reçue sur cette antenne, touchée de près par cette affaire,nous affirme que les Témoins sont nombreux à avoir rapporté des faits sur le comportement de l'évêque, Mais beaucoup ne veulent témoigner devant la justice, certainement par crainte. La vérité est parfois difficile à faire éclater, mais peut-être que les langues se délieront devant l'administrateur du Vatican. L'enquête se poursuit et c'est une bonne chose. À savoir aussi que le journal La Croix qui s'intéresse depuis le début à cette affaire, publiera dans son numéro de jeudi un article complet sur l’affaire.

La campagne de vaccination reste timide à Maripasoula les habitants sont peu intéressés. L'OMS et certains instituts, ont tous déclaré publiquement, qu'il n'a pas été démontré que les vaccins empêchent l'infection ou la transmission, car les essais cliniques ne seront pas achevé avant le 31 décembre 2023. “extrait du guide CDC à l'intention des administrateurs du<vaccin>anti_covid du 02 janvier 2021.” Donc, logiquement, la vaccination ne peut, dans ces conditions, jouer un rôle significatif dans l'immunité collective. Or l'OMS se contredit, plus tard, en affirmant qu'elle favorise l'immunité collective. Tout ceci étant très confus, on peut comprendre que peu de personnes ne soient intéressées.

De Montsinery_Tonnegrande, Regina à cacao en passant par Sinnamary, des guyanais ont tout misé sur l'économie verte, centrée sur le wassaï, les plantes médicinales ou le bois de rose(celui de Guyane étant un des plus pur.) Une ancienne friche industrielle à Montsinery va être réhabilitée et devenir, l'Amazonactiv Valley, dédiée aux ressources naturelles de Guyane. Il est prévu la création de plus de 200 emplois,même chose à Sinnamary où la transformation du wassaï prévoit environ 200 emplois,à Cacao Régina, c'est l'aquilaria qui est connu pour ses propriétés contre le paludisme, le cancer du poumon et pourrait même être un détoxifiant du mercure chez l'homme, qui est expérimenté, pour savoir comment la Guyane peut en tirer un bénéfice économique. De bons projets sur lesquels nous reviendrons certainement.

Le bouillon d'Awara est d'actualité en ce moment en Guyane. C'est une sorte de pot-au-feu, bouilli 3 jours,avec de la pâte d'Awara fruit d'un palmier, viande, poisson, crevettes, légumes, épices etc… Ce mets incontestablement inspiré d'un plat d'origine africaine, la sauce graine, et importé lors de la traite négrière, a donné lieu à plusieurs légendes locales. L'une d'entre elle raconte qu'une princesse amérindienne amoureuse d'un marin blanc, devant la famille réticente à cette union, proposa de faire un plat où elle mettrait toute la Guyane dedans. Le Marin aima le plat et après une longue séparation, revint en Guyane épouser la princesse. Depuis, un proverbe prétend que, celui qui mange un jour du bouillon d'Awara, inévitablement un jour en Guyane il reviendra.



8h04 - Faire le tour du monde - Max et Mango





8h05 - le dossier de la matinale





8h12 - Toutes les étoiles - Lou





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 1-10)

Psaume 104

Proclamation de l'Évangile "Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain" (Lc 24, 13-35)

Méditation de l'évangile par le pasteur Jean Pierre Sternberger

Chant final, "Jésus est là, ressuscité" par soeur Ruth Rousseau



8h27 – sur les épaules de mon père - Agelina





8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – Les étoiles - Erza Muqoli





8h50 - Le grand invité.