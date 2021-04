La suite de la matinale du 8 avril 2021

8h00 - les titres de l’info nationale: Le Sénat à majorité de droite a durci le volet du projet de loi sur le "séparatisme" consacré aux sports, en votant notamment un amendement LR visant à interdire le port du voile dans les compétitions nationales officielles. La mesure phare concernant les sports prévoit la création d'un "contrat d'engagement républicain" que doivent signer les fédérations et les associations sportives.

Alors que les vaccinodromes sont désormais opérationnels en France, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé que les caillots sanguins devraient être répertoriés comme effet secondaire "très rare" du vaccin AstraZeneca. L'EMA juge cependant qu'il devrait continuer à être utilisé car la balance bénéfice/risque reste "positive".

Enfin, après les galères du début des cours à distance pour plus de 12 millions d'élèves cette semaine, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête sur une série d'attaques informatiques contre la plateforme du Cned, alors que le télé-enseignement a encore souffert de ratés mercredi.

8h01 - Le flash local : C'est une 2éme affaire judiciaire qui vient frapper l’église catholique de Guyane déjà dans la tourmente avec les faits qui sont reprochés à Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque émérite de Cayenne. Cette fois, c'est le père Patrice François qui est mis en examen pour des faits de viol qui se serait produit de 2006 à 2013 sur une jeune fille alors âgé entre 15 et 22 ans. Mis en examen pour viol et agression sexuelle par personne abusant de son autorité, le père Patrice François ne peut plus quitter la Guyane. Il y a pour le juge des indices graves et concordants. Rappelons tout de même qu'une personne mise en examen est présumée innocente.

les précipitations et orages ont conduit la préfecture de Guyane à placer le département en alerte orange. Compte- tenu des orages et inondations, la préfecture appelle les guyanais à ne pas encourir de risque. Attention donc aux chutes d'arbres, Il est conseillé de ne pas utiliser d'appareils électriques en cas de tonnerre et de protéger vos appareils électroniques par des onduleurs ou des parasurtenseurs. Soyez très prudent sur la route. Les orages de la nuit dernière ont fait beaucoup de dégâts et de nombreux travaux d'urgence sont mis en œuvre actuellement, notamment du côté de Montsinéry-Tonnégrande et Rémire-Montjoly où certaines routes ont été fermées à la circulation.

Pour faire suite à notre information d'hier sur la vaccination, le Conseil d'État a jugé que les personnes vaccinées devaient respecter les mêmes règles sanitaires que les autres, car elles peuvent être porteuse du virus et contribuer à sa diffusion. Nous

pouvons nous permettre de penser,”à quoi sert le vaccin “?

Pour la 3e édition du challenge Pépito 2021, le Coyola OC et l'ASC Karib ,seront en phase finale ,en Juin prochain ,en U10-U11. Cette compétition a pour objectif de mettre en lumière les meilleurs talents guyanais auprès des clubs professionnels de

l'Hexagone.

La puissance du mental chez Alexie Alaïs force le respect . Elle est Numéro 1 française du lancer de javelot pour les JO en juillet 2021. C'est une guerrière qui a compris que l'esprit et le corps ne font qu'un. Après un grave traumatisme du genou, par la force mentale et l'aide des équipes de soin ,elle répare son corps à une vitesse surprenante .Nous ne pouvons que l'encourager



8h05 - On m'a dit - Aysat





8h05 - le dossier de la matinale

Vaccinodromes

C’est la nouvelle solution pour amplifier la vaccination : les vaccinodromes. Des centres XXL pour injecter des doses contre le Covid-19 au maximum de volontaires. 40 vaccinodromes vont ouvrir leurs portes en France en avril. Et cela a déjà commencé cette semaine, à Roubaix, au Havre ou encore à Saint-Denis près de Paris. C’est au stade de France que cela se passe.



8h12 - Rien - Charlie Boisseau





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 11-26)

Psaume 8

Proclamation de l'Évangile "Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour" (Lc 24, 35-48)

Méditation de l'évangile par le pasteur Jean-Pierre Sternberger

Chant final, Reste avec nous, Ressuscité" par la communauté de l'Emmanuel



8h27 – La rumeur - Tibz





8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – Je pars mais je t'aime - Mennel





8h50 - Le grand invité.

Patrice Romain

Ce jeudi, que se passe t’il derrière les portes closes des établissements scolaires ? On essaiera de le savoir avec notre Grand Invité Patrice Romain. ex principal de collège dans le Loiret, il publie Requiem pour l'éducation nationale au Cherche-Midi. Ce livre-choc est "un cri d'alerte" : "je ne me reconnais plus dans les valeurs que véhicule l'éducation nationale, c'est le règne du "pas de vagues", on cache tout au public". Rendez-vous ce jeudi à 08h50