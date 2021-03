La suite de la matinale du 9 mars 2021

8h00 - les titres de l’info:

C'est un passage obligé avant le référendum annoncé par Emmanuel Macron, qui reste lourd d'incertitudes: l'Assemblée nationale se penche à partir d’aujourd’hui sur le projet de loi devant permettre d'intégrer la protection de l'environnement dans la

constitution. Près de 400 amendements sont soumis jusqu'à jeudi aux parlementaires.

Dans la lutte contre la pandémie la situation se tend en ile de france, près un week-end de vaccination tous azimuts, les médecins privés de commandes ont crié au scandale et la situation est redevenue critique en région parisienne, où hôpitaux et cliniques ont reçu l'ordre de déprogrammer des activités pour faire face à l'afflux de patients.

Enfin, au Brésil l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva peut désormais affronter Jair Bolsonaro à la présidentielle de 2022, après qu'un juge de la Cour suprême a annulé lundi toutes ses condamnations pour corruption et l'a rétabli dans ses droits politiques.





8h02 - Una Noche - Souf





8h05 - le dossier de la matinale

Dossier Vaccination

La vaccination s’accélère en France, avec des opérations de vaccination massive en France ce week-end. Le gouvernement affiche un objectif : 30 millions de Français vaccinés d’ici au mois de juin. Pour l’heure ils sont seulement un peu plus d’1 million 900 mille (1 920 395) à avoir reçu deux doses. Et dans la population, une catégorie inquiète l’exécutif : les soignants. Ils sont seulement un tiers à être vaccinés. Une réticence qui est notamment due au vaccin proposé Clara, celui d’AstraZeneca.



8h12 - Le long du large - Coeur de pirate





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre du prophète Daniel (3, 25.34-43)

Psaume 24

Proclamation de l'Évangile « C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère » (Mt 18, 21-35)

Méditation de l'évangile par Père Nicolas de Boccard

Chant final, Miséricorde du Seigneur par la Communoté de l'Emmanuel



8h27 – Prochain Soleil - Madame Monsieur





8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – La rumeur - Calogero





8h50 - Le grand invité.

Léa Lejeune

Fini la marque "Monsieur Patate", jouet culte du groupe Hasbro. Le fabricant a annoncé jeudi 25 février qu'il allait commercialiser une famille de patates non genrées. Alors jusqu'où les marques sont-elles prêtes à aller pour capter de nouveau public ! C’est la question que nous poserons à la journaliste qui publie Féminisme Washing, quand les entreprises récupèrent la cause des femmes aux éditions du seuil !