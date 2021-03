La suite de la matinale du10 mars 2021

8h00 - les titres de l’info: Un confinement en Ile-de-France "n'est pas d'actualité" malgré une forte tension à l'hôpital liée au Covid-19 et des contaminations en hausse, assure le directeur général de la Santé Jérome Salomon. La région parisienne, confrontée au variant anglais du coronavirus, plus contagieux, a vu le nombre de malades du Covid-19 monter en flèche dans les services de réanimation de ses hôpitaux depuis la fin du week-end.

Les éleveurs du Massif central mobilisés pour "réveiller l'Etat" ! Après une journée de mobilisation hier dans le Cantal, "Nous voulons faire bouger les choses pour une juste rémunération! Tant que nous n'aurons pas de réponses, nous n'arrêterons pas" expliquent ils dénonçant l’échec de la loi egalim censé les aider à toucher une plus juste rémunération pour leur travail.

Enfin aux Etats Unis, La sélection des jurés qui décideront du sort du policier accusé du meurtre de George Floyd a commencé à Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis, donnant le coup d'envoi d'un procès hors norme et devra se pencher sur la difficile question de la police et du racisme aux Etats-Unis.





8h02 - Siffler sur la coline - A toi Joe





8h05 - le dossier de la matinale

On ouvre le dossier de la rédaction avec cette question, ce matin : le front républicain va-t-il craquer en 2022 ? Traditionnellement, les électeurs de droite comme de gauche se mobilisent pour faire barrage à chaque élection au désormais nommé « Rassemblement national ». Mais à un peu plus d’un an de la prochaine présidentielle, ce mur, qui semblait encore infranchissable en 2002 après la victoire écrasante de Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen, commence sérieusement à s’effriter, Clotilde Dumay…



8h12 - Métis(se) - Les enfants de la terre





8h15 - l'instant de prière

Première lecture du livre du Deutéronome (4, 1.5-9)

Psaume 147

Proclamation de l'Évangile, « Celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand » (Mt 5, 17-19)

Méditation de l'évangile par Père Nicolas de Boccard

Chant final, En toi Seigneur mon espérance par Les petits chanteurs de lyon



8h27 – Pour oublier l'amour - Louane





8h30 - Le Journal de Vatican news





8h45 – Maya Maya - Lou





8h50 - Le grand invité.



Olivier Tesquet

Ce mercredi la crise sanitaire marque-t-elle le début d’un tournant dans la surveillance des individus ? C’est la question qu’on se posera en compagnie du grand invité de la matinale : olivier tesquet vient de publier état d’urgence technologique aux éditions 1er parallèle. Comment l’économie de la surveillance tire partie de la pandémie c’est ce que nous verrons ce mercredi à 08h50.