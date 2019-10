La Turquie suspend son offensive en Syrie contre les Kurdes

La Turquie a déclenché le 9 octobre dernier une offensive dans le Nord-Est de la Syrie contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), un groupe qu'elle qualifie de "terroriste" mais soutenu par les pays occidentaux dans la lutte contre l'organisation Etat islamique. Cette opération militaire était suspendue depuis jeudi à la faveur d'une fragile trêve négociée entre Ankara et Washington, pour permettre aux YPG de se retirer de ses positions dans le nord-est de la Syrie. Ce qui est désormais chose faite.

La suite s'est jouée mardi soir en Russie : Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont conclu un accord. La police militaire russe et les garde-frontières syriens doivent faciliter le retrait des éléments kurdes et de leurs armes d'ici six jours. Passé ce délai, ce sont les troupes russes et turques qui mèneront des patrouilles communes. Une situation qui sert plusieurs intérêts. Décryptage d'une situation tendue avec Florence Gault.