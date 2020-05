Voilà un mot qui me rappelle mon enseignement sur l’origine des mots et le passage où j’évoquais ceux venus des scandinaves, en somme des Vikings, installés en Normandie. On en compte une grosse cinquantaine, dont « vague » est l’un des plus connus. C'est mentionné dans mon dernier livre L'Histoire de la langue française, un vrai roman où, des Gaulois à aujourd'hui, je raconte ces mots qui surgissent à chaque période. Et- c’est le cas de le dire pour le mot « vague », mouvement de surface et de fond à la fois. Voici la définition de Furetière an 1690 : « Elévation de la surface de l’eau, qui se fait par l’agitation du vent. Les vagues poussent un vaisseau tantôt dans les nuées, tantôt dans les abîmes. » Et puis cet exemple effrayant, qui rappelle que le « pilote » avant d’être celui d’un avion ou d’une voiture est d’abord celui d’un bateau « Le pilote a abandonné le vaisseau, & le laisse aller à la merci des vagues ». On ne s’étonnera pas par ailleurs que le mot vague vienne des Vikings, ces maîtres absolus des mers au Moyen Âge sur leur drakkar. Ils parlaient le norrois, une langue scandinave, et ils ont beaucoup influencé les anglais, on a dit qu’ils en avaient fait un peuple de la mer. En norrois, donc la mer se disait vgr à l’origine du mot vague.et du haut allemand wâge. On leur doit des mots aussi comme la crique, crevasse, sur la côte bien sûr. Ce mot, vague, n’a pas manqué aussi d’avoir des sens figuré presque poétique, ainsi en 1830 il devint aussi tout phénomène enflant et retombant et au XIXe, une large ondulation dans la chevelure, puis en 1913, ce fut aussi synonyme d’un déclenchement brusque de comportement1; Et pour l’épidémie on est bien dans l’idée d’un phénomène en augmentation puis retombant. En fait Maurice De La Porte en 1571, en offrant soixante-six adjectifs au mot vague, nous avait dit l’essentiel…

Eh bien parmi les plus beaux « Vague ondoyante, chenue, écumeuse, audacieuse, argentine, naufrageuse ébranle-rocher, irrite-mer, mutine, floflotante, de dernier étant presque ridicule. Et on ne retiendra ni aveugle, ni impitoyable mais seulement, s’agissant du virus, fuyarde. Eh bien oui, on veut une mer d’huile, sans vague !